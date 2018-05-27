香港請乘創科大潮 找一條適合自已、可以迎頭趕上的發展道路

正在貴州貴陽訪問的財政司司長陳茂波表示，其在網誌的撰文表示國家主席習近平親自批示，支持香港成為國際創新科技中心，其中重要意義不只在於為香港提供更多科研資金，而是確定香港在國家科技發展的大策略和佈局中，可以擔當重要角色，並能直接參與國家科研項目。

陳茂波將考察貴州大數據產業的最新發展，又分別與貴州省委副書記、省長諶貽琴，及貴陽市委書記趙德明會面，探討黔港兩地未來在發展大數據、智慧城市等領域加強合作。

陳茂波在其網誌全文如下：

執筆之際，我到了貴陽參加第四屆中國國際大數據產業博覽會，了解內地在大數據、人工智能及智慧城市等範疇的最新發展。這個博覽會於去年獲升格為國家級博覽會，除了有國家領導人、相關部委參加外，亦邀請得不少國際嘉賓和學者參加，反映大數據已成為了國家以至國際創科界重視的新經濟領域。

這次的數博會共有八場高端對話，以及五十多場專業論壇，題目包括如何透過大數據改善民生及醫療服務，以及促進技術及產業創新。如何做好數據安全亦是關注點之一。

過去幾年，貴州在國家政策支持下致力發展大數據產業，積極吸引大數據企業及數據中心落戶，至今已吸引了許多通訊科技大企業，包括中國移動、中國聯通、中國電信、華為、IBM、微軟和高通公司等，在當地設立數據中心或雲端計算基地。兩年前，貴州更獲得國家多個相關部委支持，在當地建設國家大數據綜合試驗區，在當地累積開放數據和創新應用的經驗，繼而希望將試驗結果推廣全國。

過去貴州的經濟發展在內地相對滯後，近年因為省領導們看準了大數據的發展潛力，爭取到國家的政策支持，早著先機，經過幾年奮鬥，已漸見成績，找到了一條適合自已、可以迎頭趕上的發展道路。貴州省在過去幾年的經濟增長速度，排在全國前列。

最近，香港獲得國家主席習近平親自批示，支持香港成為國際創新科技中心，指香港具有雄厚的科技基礎及高質素科技人才，是國家實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的一支重要力量，促進香港及內地加強科技合作。這批示引起了社會熱烈討論。我認為，其中重要意義不只在於為香港提供更多科研資金，而是確定香港在國家科技發展的大策略和佈局中可以擔當重要的角色，並且可以直接參與到國家的科研項目當中。

創新及科技局成立至今已兩年半，社會上就香港的創科發展有過不少討論，相信大家都逐漸認識到發展創科對香港來說，已經不是「做或不做」的問題，而是有迫切需要，必須迎頭趕上，才能提升自身競爭力、改善經濟結構，讓互聯網及科技應用創新，令市民生活及出行更方便舒適，提升生活質素。

香港本身具備很多很好的條件，例如我們大專院校的科研水平備受國際肯定、不少知名國際的科研機構和大學都願意到來落戶、有16間「國家重點實驗室夥伴實驗室」、健全的法制、對知識產權的保護、資訊流通、國際視野及中西薈萃的生活方式等。只要我們認清目標，投放資源，吸引和培訓人才，並把面對的困難逐一梳理和解決，在創新發展路上我們定能為自己開創新局面。

2018年5月27日

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