吉利汽車（00175-HK):期望下半年提高全年汽車銷售目標

吉利汽車(00175-HK)2018年正部署大舉進軍海外市場，向東歐、東南亞和歐洲進軍。

吉利汽車執行董事兼行政總裁桂生悅，5月25日於股東會後表示，過往兩年，吉利汽車出口銷量較少，今年出口市場可望有很大進步，因為集團已有具競爭力的領克產品，可於海外市場銷售，明年將會推廣至歐洲。集團亦正積極部署於海外設生產線，例如白俄羅斯廠房已動工興建，生產汽車作東歐市場之用；明年沃爾沃於比利時的廠房也可用作生產；母公司收購馬來西亞寶騰汽車，也有利於拓展東南亞市場。至於北美市場，暫時難說有否收購計劃。

與沃爾沃共同研發，具全球市場競爭力的領克，他表示自2017年11月上市以來，市場反應良好，按月銷售持續增長，惟受制於發動機數量未能配合；新的發動機廠即將投產，問題可望解決；現時領克手頭訂單達3萬多台。另外，將於6月25日推出領克02新款汽車，售價略低於領克01。

吉利汽車已為2018年汽車銷售定下目標為150萬台，從前4個月汽車銷售表現，他有信心全年能達標；而過往兩年公司公佈的全年目標均偏向保守，期望下半年有機會提升全年目標。

有關市場傳出母公司有意將旗下的沃爾沃汽車業務分拆上市，他表示由於不涉及上市公司，不清楚情況。至於內地近期宣佈降低對進口汽車零部件關稅，桂生悅強調，早於5、6年前集團董事長李書福已經提出，向外國汽車公司放寬股權限制和稅收，一家汽車公司的發展不能靠政府稅收支持，而是要靠產品能否於全球競爭，為中國汽車市場提供公平競爭環境。以往國企享有國家較多資源，開放市場對民企都會利好。至於近期出現的中美貿易爭議，他表示由於吉利沒有出口美國市場，沒有受到影響。

對於母公司近期又再大舉收購戴姆勒，他形容情況就如母公司早於7、8年前收購沃爾沃，最終對上市公司帶來利好發展。而世界的汽車工業正在發生大變化，需要通過全世界合作才產生良好結果。

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