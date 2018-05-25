台灣今年GDP上修至2.6% 但仍低於去年

主計總處今 (25) 日公布國內經濟情勢最新預測，預估今 (2018) 年經濟成長率 (GDP) 為 2.60%，較 2 月預測值 2.42% 上修 0.18 個百分點，但仍較去年全年 2.89% 低，其中，每人 GDP 2 萬 5546 美元；而消費者物價數 (CPI) 年增率 1.49%，也上修 0.28 個百分點，不過，仍在央行通膨防線 2% 之內。

台灣近年各季 GDP 變動圖。(圖：主計總處提供)

主計總處說明，此次上修全年 GDP ，主因是第 1 季經濟成長優於預期仍在 3% 之上，加上國際經濟表現穩健，有利維繫我國出口動能，預測實質輸出成長 3.34%，上修 1.36 個百分點。

至於物價年增率上修，則是因國際油價續揚，預料將推升國內油料費價和廠商營運成本，再加上菸稅調升效應延續所致。

除了預測今年 GDP，主計總處將去年第 4 季 GDP 修正為 3.42%，上修 0.14 個百分點，併計前 3 季後全年 GDP 為 2.89%，較初步統計增加 0.03 個百分點，每人 GDP 2 萬 4318 美元。

而今年第 1 季 GDP 初步統計為 3.02%，略向下修正 0.02 個百分點。

就對外貿易來看，主計總處說明，IHS 預測今年全球經濟成長 3.4%，創 2011 年以來新高，而國內半導體製造深具製程領先優勢，包括高速運算、車用電子、物聯網、智慧科技等創新應用商機蓬勃發展，均有利維繫我國出口動能。

不過，由於出口比較基期已高，主計總處預料出口年增幅將放緩，預測全年商品出口 3374 億美元，年增 6.36%，併計商品與服務並剔除物價因素後，預測實質輸出成長 3.34%，上修 1.36 個百分點。

而進口受原物料價格走升，以及出口、內需引申需求擴增影響，按美元計價商品進口 2843 億美元，增 9.65%，預測實質成長 4.86%，也上修 1.59 個百分點。

內需方面，國內經濟穩定成長、就業市場改善，加上企業調薪趨於積極，而廠商發放股利規模將再創新高，均可望挹注消費動能，預測全年民間消費實質成長 2.53%，上修 0.08 個百分點，並創近 3 年高點。

固定投資方面，隨半導體領導廠商擴大國內新世代先進製程投資、國際科技業者進駐，以及營建投資升溫等，均有助增添固定投資成長動能，預測全年民間投資實質成長 4.61%，上修 0.99 個百分點，並濟公共投資並剔除物價因素後，固定投資實質成長 5.01%，上修 0.55 個百分點。