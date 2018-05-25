社科院報告：商品住房市場或將逐步退熱

中國社科院財經戰略研究院和中國社科院城市與競爭力研究中心項目組25日發布的2018年5月《中國住房市場發展月度分析報告》預計，隨著融資槓桿和政策支持的消長，商品住房市場將逐步退熱，房價下降或穩定的城市個數增多。資金將逐步轉移到租房市場，租房市場將迎來大發展。

報告大數據房價指數環比顯示，141個樣本城市中，2018年4月環比漲速在1%以下的達109個，其中32個城市環比略降。房價環比下降的城市中，又以京津冀板塊城市居多。這錶明本輪房價回升周期已經趨於尾聲。大數據房價指數同比顯示，一、二線城市中多數城市房價年度漲幅相對較小，隻有少部分城市仍有很高的年度漲幅，錶明近一年來針對一、二線城市的房價密集調控已經取得了成效。大數據房價指數中位數顯示，城市房價前十位的排序變動較大，除北京穩居第一外，深圳超越上海，廈門杭州超過廣州，錶明一、二線城市間存在激烈的人才和資金競爭。大數據住房租金定基指數顯示，西安、北京、青島等部分城市住房租金上漲較快。

報告認為，從外部環境看，國際經濟形勢復雜多變，市場不確定性顯著增加。從金融條件看，住房信貸市場持續趨緊，但房貸利率仍處於歷史相對低點。在商品房市場融資困難加大的同時，國家對租房市場金融支持力度不斷加大。從政策面看，針對局部房地産熱，政府採取“主動出擊、露頭就打”的調控策略。從城市政策看，二線城市人才爭奪力度加大，門籍門檻降低。

報告對此建議，一是要堅持“房住不炒”和“因城施策”方略，保持調控政策定力。二是加大對市場遊資的監測預警。三是二線城市在加入人才爭奪戰的同時，應事先採取預案應對可能隨之而來的住房投機炒作。

來源：中國證券網

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