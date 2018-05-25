萬科(02202-HK)一季度購買理財產品 流動資產急增至52億元

萬科企業(02202-HK)公告稱，公司2018年第一季度收入303.44億元(人民幣.下同)，同比增68.03%；公司股東應佔期間利潤8.95億元，同比增28.68%；基本每股收益0.081元，同比升28.57%。

利潤表現增長跟不上收入，原因之一是財務費用同比急升163.33%至18.81億元；其他經營開支亦升127.08%至1.6億元，因為撥備增加所致。季內經營活動現金淨流出277.54億元，擴大191.41%。

資產負債表方面，季內其他流動資產較2017年末急增6.27倍至52.49億元，因為理財產品增加所致；另一方面，現金及現金等價物則較去年末下降48.91%至839.62億元，因為對外投資增加。

於報告期內，房地產業務結算面積為165.1萬平方米，同比增長15.4%；房地產業務的收入為273.8億元，同比增長75.9%。由於本期聯營、合營公司的項目結算較少，且其中個別項目根據當前市場情況計提了減值，體現為投資虧損。

季內集團房地產業務實現合同銷售面積1,048.2萬平方米，合同銷售1,542.6億元，同比分別增長6.1%和2.7%。於季末尚有3,563.6萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額增至4,944.9億元，較年初分別增長20.3%和19.3%。

一季度集團新增加開發項目49個，萬科應佔規劃建築面積約429.9萬平方米。此外，集團還參與了一批舊城改造項目，應佔建築面積約278.1萬平方米。集團實現新開工面積1,129.9萬平方米，同比增長23.1%；實現竣工面積154.5萬平方米，同比增長24.3%。未來集團將租賃住宅業務確定為核心業務，同時積極拓展包括商業開發和運營、物流倉儲服務、產業城鎮、冰雪度假、養老、教育等業務。

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