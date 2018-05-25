日本仍是最大債權國 德國超中國成第二大

25日路透社稱，日本財務省周五發布的數據顯示，2017年日本海外淨資産連續第三年下降，海外債務總額的增長超過了資産收益，不過，日本仍連續第27年保持最大債權國地位。

數據顯示，截至2017年底，日本政府、企業和個人持有的海外淨資産總額為328萬億日元(約合3萬億美元)，較2016年底下降2.3%。2014年底，日本海外淨資産曾達到創紀錄的363萬億日元。

日本財務省表示，日本持有的海外淨資産是德國的約1.3倍，後者去年年底的海外淨資産為261萬億日元，再次超過中國，成為全球第二大債權國。

日本的海外資産毛額增長2.7%，達到創紀錄的1012萬億日元。日本海外直接投資和外國股票投資的增長抵消了日元升值導緻的外幣計價資産下降。

截至2017年底，日本在美國的直接投資達到創紀錄的55萬億日元，較2016年底增加約2萬億日元，佔到日本全部對外直接投資的三分之一。

與此同時，日本的外債增長5.2%，達到創紀錄的684萬億日元，主要是由於外國投資者增加對日本國債的購買，以及日本股市上漲的影響。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)