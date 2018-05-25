傳奇基金跑步進場 瞄準中國這2大產業

被喻為「對沖界喬丹」的傳奇基金巨頭史蒂夫科恩 (Steve Cohen)，旗下的 Point72 擴大香港辦事處，目標鎖定亞洲市場，執行長 Marc Desmidt 並看好中國的醫療保健和金融服務產業。

Point72 正在亞洲積極擴張

Point72 在全球擁有超過 1250 名員工，管理的資產達到 120 億美元，最近在香港擴大辦事處規模，從 2015 年底的只有 60 名員工，增加到可容納 160 多名員工，同時，近期也擴大新加坡和東京辦事處規模。

傳奇基金巨頭科恩同時也是位億萬富豪，據《富比士》的全球富豪榜顯示，擁有個人財富 130 億美元，曾帶領 SAC 資本寫下赫赫戰功，但在 2013 年因證券欺詐罪遭到關閉，此後 SAC 資本化身為資產管理公司 Point 72，主要打理家族資產，目前由柯恩擔任 Point72 的總裁。

在科恩 2016 年與證券交易委員會達成和解之後，該公司被禁止接受外部資金，該項禁令今年解除後，Point72 已向外募集 30 億美元，並拒絕透露目前是否正在募集亞洲資金。

據《CNBC》報導，Point72 香港新辦事處的員工休息室配備有撞球檯、免費點心、按摩間、空氣質量監測以及柯思的個人藝術收藏品。

Point72 執行長 Marc Desmidt 表示，特別青睞中國兩大產業，分別是醫療保健和金融服務業。

Desmidt 說，中國的崛起及個人不斷成長的財富，意味著中國人更關注身心幸福感，他希望更多的醫療保健公司在未來 2-3 年內能公開上市。

此外，Desmidt 也對中國的金融服務業感興趣，過去，金融服務基本上只是銀行和保險業務，但現在變得更加多元化，尤其是資產管理和支付貸款業務的成長更為明顯。

雖然 Point72 目前並未在中國設立據點，但 Desmidt 說，香港正處於一個越來越重要的位置，該公司香港辦公室將掌握更多投資機會。

72 點拒絕評論它是否在籌集亞洲資本。

儘管美國證券交易委員會 (SEC) 今年早些時候的禁令終止了，但對於該公司來說，這並非一個完全平穩的時期 3 月份，Point72 的總裁道格拉斯海恩斯在一起指控性別歧視的訴訟中辭職。史蒂夫科恩現在擔任該公司的總裁。