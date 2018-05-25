藥明康德股價連14漲停 中一籤獲利人民幣8.6萬元

據《第一財經》報導，「獨角獸」第一股藥明康德 (603259-CN) 今 (25) 日開盤後再攻漲停，報人民幣 107.36 元，已經是上市以來連 14 漲停。以發行價人民幣 21.6 元計算，抽到 IPO 的投資人，每中一籤獲利高達人民幣 8.6 萬元，是今年以來最賺錢新股。

藥明康德股價破百後，拉動市值衝高至人民幣 1119 億元，已接近雲南白藥的人民幣 1208 億元。

藥明康德 24 日晚間發布股價波動的風險提示公告，指公司自 5 月 8 日上市起，公司股票已連續 13 個交易日漲停，近期漲幅較大，本益比與同業相比較高。目前公司生產經營活動情況正常，不存在應披露而未披露的重大信息。

做為首支獨角獸新股，藥明康德上市後就備受矚目。業內人士認為，藥明康德市值很快將超越雲南白藥和康美藥業，再下來有望直追恆瑞醫藥的最新市值，超過人民幣 2600 億元。

藥明康德也是一家中概股回歸公司，藥明康德之前於 2007 年 8 月在紐交所上市，2015 年 12 月退市，當時市值約 33 億美元。之後藥明康德一分為三，合全藥業 2015 年 4 月登陸新三板，藥明生物 2017 年 6 月在香港上市，藥明康德則在今年 5 月 8 日正式登陸上交所。

證券時報統計，截至 5 月 24 日，前述三家公司最新市值分別為人民幣 199 億元、人民幣 797 億元、人民幣 1017 億元，三者合計約人民幣 2013 億元，較先前已翻漲近 10 倍。