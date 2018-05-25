美國投資者繼續將資金投向國內股票基金--理柏

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四的數據顯示，美國股票基金連續第二周吸引資金流入，投資者相信國內個股能夠避開報覆性貿易戰和經濟下滑風險的威脅。

根據理柏，5月23日止當周，股票共同基金與上市交易基金(ETF)共計流入37億美元，應稅債券基金流入31億美元。流入股票基金的資金有九成流向投資美國國內股票的基金。

「我對這些數字感到十分驚訝，」理柏研究服務部門主管Tom Roseen指出油價和美國公債收益率自4月以來雙雙走高，盡管目前已自高點略有回落。

「就全球經濟而言，仍有不利因素存在，可能影響全球經濟的成長。」

小盤股基金流入26億美元，為2017年4月以來最大規模。相比於全球經濟因素，國內需求和企業減稅對這類基金的影響更大。

債券收益率上升而價格下滑，幾乎沒有影響到投資者投資債券基金的需求。例如，投資級企業債券基金連續第11周錄得資金凈流入。

收益率上升幫助銀行股基金吸引3.3億美元流入，對債務敏感的房地產股基金則流出3.34億美元。油價走強推動能源股基金吸引5.60億美元新資金，為1月以來最大幅度。

來源：路透紐約5月24日

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