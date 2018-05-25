財政部：2017年貧困縣整合涉農資金規模超過3000億元

近日，財政部、國務院扶貧辦聯合印發了《關於2017年貧困縣涉農資金整合試點工作推進情況的通報》(以下簡稱《通報》)，對22個試點省份2017年貧困縣涉農資金整合試點工作推進情況進行了分類排序和通報。

《通報》稱，2017年整合試點工作推廣至832個連片特困地區和國家扶貧開發工作重點縣，實際整合資金規模超過3000億元，整合力度更大、程度更深、措施更實。但整合試點工作仍存在四方面不足：一是個别省份在組織專題培訓、宣傳報道和上報信息方面還有待加強;二是部分省份貧困縣統籌整合使用方案不完整、不細緻，資金管理辦法質量不高;三是部分省份分配給貧困縣的一些中央財政補助資金增幅低於全省平均增幅;四是個别省份整合力度不足，支出進度滞後。

《通報》要求，各試點省份要對照通報情況，總結經驗，分析存在的問題及原因，及時作出整改，要繼續深入貫徹《國務院辦公廳關於支持貧困縣開展統籌整合使用財政涉農資金試點的意見》和全國電視電話會議精神，落實財政部和國務院扶貧辦有關工作部署，嚴格按照規定的範圍和標準推進整合試點工作，堅持現行脫貧目標標準，在農業生産發展和農村基礎設施建設範圍内安排支出，嚴肅嚴謹做好整合進展統計分析工作，將整合試點各項政策落到實處，為打好精準脫貧攻堅戰提供有力支撐。

來源：金融時報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)