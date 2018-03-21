需求強勁 漢磊與嘉晶董座稱今年營收將逐季走高至年底

晶圓代工與磊晶供應商漢磊先進 (3707) 與其子公司嘉晶 (3016) 今日召開法說會，董事長徐建華提到，現在需求真的非常強勁，尤其近期取自比特幣挖礦與電動車市場需求更是倍數增長，而母公司漢磊先進今年營收將可年增兩位數百分比，今年季季獲利無虞，至於嘉晶今年光是新增產能就能帶動營收年增 25% 到 30%，另外，母子兩公司營收將逐季走高到年底。徐建華提到，漢磊先進 2016 年到 2017 年營收成長二成，主要取自合併嘉晶的綜效以及市場需求強勁，而漢磊科與嘉晶去年利用率都明顯提升，產能持續滿載，另外也反映基板價格上漲而跟進漲價，兩公司去年也都有產品結構調整，提升獲利。至於今年是否持續調漲報價，徐建華認為，要看基板的報價走勢，而他也坦言，今年基板能否足量供貨還是個問題。



漢磊先進去年營收 52.74 億元，營業毛利 5.63 億元，平均毛利率 10.68%，代表本業獲利能力的營業利益，順利轉正，達 3572.9 萬元，去年雖然全年每股虧損 0.59 元，但去年第四季單季順利由虧轉盈，單季每股淨利 0.11 元，而今年則是季季獲利無虞。



徐建華提到，今年來看，需求很強勁，漢磊科本身會透過產品結構調整，帶動業績與獲利走揚，尤其今年毛利率會顯著提升。而嘉晶方面，去年擴充的新產能會自今年第二季起逐步到位，帶動業績走揚，獲利結構也會跟著提升，但因嘉晶今年還會持續擴產，也會導致費用增加。



營運展望部分，漢磊先進預估今年全年營收可年增二位數百分比，第一季部分，因為工作天數少加上廠的年度維修，為此，單季營收會季增超過 8%，年增 12% 到 15%，第一季毛利率估 12% 到 13%，與前季大致持平，營業利益率約 2.5% 到 3.5%。而漢磊先進不單今年營收可逐季走高到年底，且季季獲利無虞，而法人圈則估算，漢磊先進今年平均毛利率可達 18% 以上，營收可年增一成多。



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