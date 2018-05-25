46年來最快速 美房貸率7年新高 都阻擋不了買家

據外電報導，美國房市銷售正在放緩，引發外界把矛頭指向房貸利率上漲及房屋供給量過低等原因。

美國國營機構、房屋貸款巨擘房地美 Freddie Mac (FMCC-US) 週四 (24 日) 表示，上週平均 30 年期房貸利率已自 4.61% 升至 4.66%，創下自 2011 年 5 月以來的最高點。數據顯示，去年 9 月利率為 3.78%，而今年年初為 3.95%。

Freddie Mac 表示，2018 年目前 21 週內共有 15 週的房貸率上漲，這是自 1972 年開始收集數據以來的新高。同時，美 10 年國債殖利率也達 3% 水位，而日漸加速的通膨更是加速了房貸上升的趨勢。

較高的房貸成本可能已經在阻礙房市的銷量。美國房地產經紀人協會 (NAR) 週四表示，上個月成屋銷售下滑 2.5%，較去年同期低 1.4%。今年 1 月至 4 月期間房屋銷量，也較去年同期下滑 1%。

美房貸利率 / 圖：Freddie Mac

報導指出，部分經濟學家把罪過歸於住房供給的較低水位。他們指出，目前房屋市場上的成屋庫存為 4 個月，較平均的 6 個月低。NAR 數據顯示，4 月份的房屋平均銷售期為 26 天 (出售至成交時辰)，創下 7 年來最短的時間。

Freddie Mac 首席經濟學家 Sam Khater 說道，「我認為房屋銷量不漲的原因就是沒有庫存」。

此外，房價也在慢慢攀升，上個月現房價格中位數為 257,900 美元，比去年成長 5.3%。Khater 提道，更高的利率和價格不會阻止多數千禧世代購買他們的第一套住房。

Pantheon 宏觀經濟學首席經濟學家 Ian Shepherdson 認為，這種不溫不熱的房屋銷量主要歸功於房貸利率的上漲。他說，房屋貸款的申請量反映了購房者的需求和目前的房價。

季節調整後的申請量從去年 12 月至今已下滑了 6%。近年來，房貸上漲的每個 0.5 百分點，會造成房貸申請量的 8% 下滑。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，房屋再融資貸款 (refinance) 申請量對利率變更更為敏感，上週下降至 2000 年 12 月以來的最低水平，代表民眾預計未來利率會再提高。

Khater 預測，到今年年底為止，30 年的平均固定利率將攀升至 5% 左右。