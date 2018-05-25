美國第一季房價漲幅創12年最大 熱點城市超過危機前高位

據美國知名房產資訊平台 Zillow 統計，今年第一季美國房屋價值較去年同期上漲了 8.7%，增速為 2006 年 6 月以來最高（當時年化漲幅為 9%），至中位數 21.56 萬美元。

房價大漲的趨勢也得到了美國聯邦住房金融局（FHFA）的統計證實。官方數據顯示，今年第一季美國的房屋價值年增率上漲 6.9%，全美 50 個州和首都華盛頓特區都見證了房價年增率上揚。

FHFA 統計發現，第一季房價年增率增速超過 10% 的州有：內華達州（13.7%）、華盛頓州（13.1%）、愛達荷州（11.1%）和科羅拉多州（10.6%）。申請房貸再融資的美國人比例漲至 61%，創 2008 年第三季以來最高。

而 Zillow 的發現更引人注目，其資深經濟學家 Aaron Terrazas 表示，在美國 35 個最大的住房市場中，有 21 個的中位數房價已經超過了十年前房市泡沫鼎盛時期的最高水平。例如，加州聖何塞、舊金山、拉斯維加斯、西雅圖、得州達拉斯 - 沃斯堡地區、亞特蘭大、奧蘭多和南卡夏洛特等新興熱門城市，房價年增率都呈現了雙位數漲幅。

Terrazas 認為，今年春天購房季顯示了強勁需求和供應趨緊，由於新增住房建設緩慢，惡化了供給狀況，剛登記出售的房屋賣出速度更快。減稅政策和薪資上漲也令美國人開啟「花錢模式」，助漲了買房需求。

供給不足，已成為美國房市現狀的代名詞。據全美地產經紀商協會（NAR）統計，美國 4 月成屋銷售總數為年化 546 萬戶，環比下跌 2.5%，遜於預期的降幅 0.9% 和 3 月增幅 1.1%，扭轉了此前兩個月連漲的走勢，並連續兩個月年增率下降。

當月的成屋房價中位數為 25.79 萬美元，年增率增長 5.3%，連續第 74 個月年增率上揚。金融部落格 Zerohedge 指出，美國成屋售價增速已是薪資增速的一倍。按目前速度，現有庫存在 4 個月內售罄，小於去年同期的 4.2 個月，維持健康的供需平衡需 6-7 個月的房屋庫存，代表當前供小於求。

值得注意的是，新上市銷售的成屋平均在 26 天就會售出，低端市場尤其供應緊張。這一數據也小於 2 月時的 30 天和去年同期的 29 天。4 月有 57% 的成屋不到一個月就售出，也部分導致全美四大地區的銷售量環比沒有增長。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，美國 4 月成屋銷售不佳是因為春天購房季的低庫存所致，或將持續影響美國的房市表現。健康的經濟狀況和就業市場令買家持續入場。儘管房貸利率也同步走高，目前的房屋庫存短缺比幾年前更嚴重，房價持續漲超部分買家的購買能力。

據房地美（Freddie Mac）統計，4 月的美國 30 年期常規固定房貸利率均值為 4.47%，連續第七個月增長，刷新 2013 年 12 月（4.46%）以來最高，也高於 2017 全年的平均值 3.99%。

Lawrence Yun 表示，隨著房貸利率和房價持續攀升，增加房屋供給成為防止買家熱情或購買能力下滑的當務之急。從長期來說，現有的房屋價格增幅大於薪資增速的狀況不可持續。4 月待售成屋庫存雖環比增加 9.8%，至 180 萬戶，但仍年增率下跌 6.3%，房屋供給的年化速率連降 35 個月。