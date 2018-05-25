山水水泥(00691-HK)罷免主席及董事兼主席及董事委任

山水水泥(00691-HK)公布，自2018年5月23日之股東特別大會結束起：已罷免李留法的董事會主席及執行董事職務；已罷免朱林海的執行董事職務；已罷免華國威的執行董事職務；已罷免何文琪的獨立非執行董事職務；已罷免羅沛昌的獨立非執行董事職務；已罷免黃之強的獨立非執行董事職務；已罷免程少明的獨立非執行董事職務；已罷免盧重興的獨立非執行董事職務。

同時，自2018年5月23日之股東特別大會及董事會會議結束起：常張利及吳玲綾(又稱Doris Wu)獲委任為公司的執行董事；張銘政(又稱Michael Ming Cheng Chang)、林學淵及李建偉獲委任為公司的獨立非執行董事：及常張利獲委任為董事會主席。

2018年5月23日之股東特別大會及董事會會議結束起：已罷免羅沛昌在公司的審核委員會主席職務，及已罷免何文琪、黃之強、程少明及盧重興在公司的審核委員會成員職務；已罷免李留法在公司的提名委員會主席職務，及已罷免何文琪、羅沛昌、黃之強、程少明及盧重興在公司的提名委員會成員職務；已罷免何文琪在公司的薪酬委員會主席職務，及已罷免羅沛昌、黃之強、程少明及盧重興在公司的薪酬委員會成員職務；已罷免李留法在公司的執行委員會主席職務，及已罷免朱林海及華國威在公司的執行委員會成員職務。

此外，張銘政獲委任為公司的審核委員會主席；而林學淵及李建偉獲委任為公司的審核委員會成員；李建偉獲委任為公司的薪酬委員會主席；而張銘政及林學淵獲委任為公司的薪酬委員會成員；林學淵獲委任為公司的提名委員會主席；而常張利、吳玲綾、張銘政及李建偉獲委任為公司的提名委員會成員；及常張利獲委任為公司的執行委員會主席；而吳玲綾、張銘政、林學淵及李建偉獲委任為公司的執行委員會成員。授權代表變更

董事會宣佈，自2018年5月23日之股東特別大會及董事會會議結束起：已罷免華國威在公司的授權代表職務，且曾永泰同意不再擔任公司授權代表；及常張利及吳玲綾獲委任為公司的授權代表。

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