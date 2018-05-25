【復牌】中國全通(00633-HK)購青海光伏電站業務

中國全通(00633-HK)公布，公司全資附屬公司深圳市立德創新新能源有限公司斥資最高8億元(人民幣.下同)，收購青海聚光高新科技集團有限公司83.33%股權。擬收購之青海聚光高新科技集團主要在青海省從事光伏電站的設計、建設及營運。

公告指，出售權益的代價將根據青海聚光高新科技集團於2018年至2022年的經審核純利乘以所協定倍數1.6倍而釐定，惟最低價格為4億元而最高價格為8億元。深圳市立德創新新能源將會以現金分五期支付代價，而深圳市立德創新新能源將於青海聚光高新科技經審核報告刊發日期後30個營業日內向賣方支付每期款項。

賣方贛州中遠華訊網絡技術有限公司將於收購協議日期後60個營業日內安排刊發青海聚光高新科技於2018年3月31日的估值報告，而估值不得低於4億元。

青海聚光高新科技所建設及營運的現有光伏電站外，青海聚光高新科技已開始設計及建設另一個位於青海省海東市互助土族自治縣及佔地600畝的光伏電站。光伏電站的預期總發電

量為20兆瓦(峰值)。青海聚光高新科技已自多個不同政府部門及機構取得四份主要批文，包括青海省發改委的項目備案、海東市水務局關於項目水土保持方案的批覆、國網青海電力公司關於該項目的接入系統方案批覆及長期租賃用地與建設地協議。

最後一項主要批文項目環評批覆將於2018年5月之前取得。預期有關建築工程將於2018年底前完成，而光伏電站可於2019年初投入營運。集團認為青海聚光高新科技前景明朗，而收購事項符合集團持續尋求新能源板塊的戰略發展新機會的業務計劃。

該股將於今日復牌。

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