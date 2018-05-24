歡喜傳媒(01003-HK)擬向唯臻發行1.5億股以獲得與張藝謀合作

歡喜傳媒(01003-HK)公布，於2018年5月24日(交易時段後)，公司與唯臻有限公司(一間擁有對張藝謀先生若幹部網絡系列影視劇製作的獨家投資權的公司)訂立合作協議，據此，唯臻有條件同意促使張藝謀先生向公司(或其指定集團成員公司)提供與合作協議所載的若幹部網絡系列影視劇製作相關的若幹服務、投資及其他權利。張藝謀先生亦已簽署併同意執行合作協議内適用於其個人的條款及條件。

根據合作協議，公司有條件同意向唯臻(或其指定公司)配發及發行1.5億股股份及向張藝謀先生指定團隊╱機構支付人民幣1億元作為其在合作期内用於運營合作項目的運營費。新股份將根據於股東周年大會上授予董事會的一般授權配發及發行。

新股份相當於公司於本公告日期的現有已發行股份約5.42%；及經發行新股份擴大的公司已發行股份約5.14%。

公告稱，張先生是國際知名中國電影導演，鑒於影視及新媒體行業競爭激烈，與唯臻及張先生的合作，加上彼根據合作協議提供的服務及機會，將有助公司獲得影視及新媒體投資機遇及進一步強化集團的傳媒及娛樂業務。董事會認為，合作協議象徵公司朝著實施發展計劃邁出重要一步。

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