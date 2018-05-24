【異動股】醫療板塊不斷走強 正海生物(300653-CN)漲停

醫療板塊不斷走強，截止午後發稿，正海生物(300653-CN)漲停報66.88元，藥明康德(603259-CN)漲停報97.6元，萬東醫療(600055-CN)漲4.17%報15.25元，星普醫科(300143-CN)漲3.7%報17.09元，魚躍醫療(002223-CN)、和佳股份(300273-CN)、百花村(600721-CN)、通策醫療(600763-CN)等股漲超3%，昭衍新藥(603127-CN)、千山藥機(300216-CN)等股上漲逾2%。

近日，國家藥品監督管理局官網發布公告稱，為嚴格藥品註射劑審評審批，保障藥品安全、有效，決定加強對化學仿製藥註射劑註冊申請開展現場檢查。自公告發布之日起，對已由省級藥品監管部門受理併正在國家藥品監督管理局審評審批的化學仿製藥註射劑註冊申請,國家藥品監督管理局將加大有因檢查的力度，藥審中心在嚴格審評的基礎上，根據審評需要提出現場檢查需求，由核查中心實施現場檢查。

智飛生物5月23日公告，公司當日下午收到國家食品藥品監督管理總局簽發的九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母)《生物製品批簽發證明》。此次九價HPV疫苗獲得批簽發證明，標志著首批九價HPV疫苗可正式進入市場銷售。截至目前，中國大陸區域尚無九價HPV疫苗的正式銷售，該産品的上市銷售將填補國内九價HPV疫苗的空白。

醫藥獨角獸藥明康德今日開盤再次一字漲停，報97.6元，公司市值突破千億關口。這是藥明康德上市以來的第13個漲停板，由於藥明康德發行價21.6元，意味著每一簽盈利已達7.6萬元，繼續刷新年内最賺錢新股記錄。

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