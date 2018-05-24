【港股解碼】中國神華業績下降，股價大跌

受發改委要求煤企降價消息影響，昨日中國神華（01088.HK、601088.CN）A股大跌7%、港股大跌6.35%。

神華集團有限責任公司（簡稱神華集團公司）是於1995年10月經國務院批准設立的國有獨資公司，屬中央直管國有重要骨幹企業，是以煤為基礎，集電力、鐵路、港口、航運、煤製油與煤化工為一體，產運銷一條龍經營的特大型能源企業，是目前我國規模最大、現代化程度最高的煤炭企業和世界上最大的煤炭供應商。主要經營國務院授權範圍內的國有資產，開發煤炭等資源性產品，進行電力、熱力、港口、鐵路、航運、煤製油、煤化工等行業領域的投資、管理；規劃、組織、協調、管理神華集團所屬企業在上述行業領域內的生產經營活動。總部設在北京。由神華集團獨家發起成立的中國神華能源股份有限公司分別在香港、上海上市。神華集團在2015年度《財富》全球500強企業中排名第196位。

2018年度第一季度，中國神華實現營收629.79億元，同比上漲3.1%；利潤總額17.48億元，同比下降1.1%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤11.64億元，同比減少4.9%；加權平均淨資產收益率由上年同期的3.84%跌至3.78%。

營業成本增長6.3%至377.23億元，主要係外購煤銷售成本增長，售電量增長導致售電成本增加；管理費用減少8.3%至43.86億元，主要係鐵路業務修理費減少；財務費用減少15.6 %至至0.87億元；投資收益減少87.2%至0.05億元，主要係理財產品收益減少；港口、發電業務收到的政府補助減少，導致營業外收入下降68.2%至0.5億元。

從後市來看，二季度，隨著氣溫回升及水電出力增加，煤炭需求進入傳統淡季。優質煤炭產能逐漸釋放，煤炭供應量繼續保持上升趨勢。下半年，預計煤炭需求保持基本穩定，動力煤需求仍將呈現季節性波動特徵；國內煤炭供應能力有所提高，預計全國煤炭市場供求將保持基本平衡。全國煤炭最低庫存和最高庫存制度等政策的落實，以及煤、電企業長協合同的簽訂與兌現機制趨於成熟，將有利於煤炭市場與價格的穩定，中國神華也有望走出低迷。

作者：董虹

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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