【異動股】新零售板塊集體拉升 新華都(002264-CN)漲停

臨近午盤，新零售板塊集體拉升，截止發稿，新華都(002264-CN)直線封漲停報10.34元，三江購物(601116-CN)漲5.23%報20.33元，國芳集團(601086-CN)漲4.66%報9.89元，蘇寧易購(002024-CN)漲3.24%報14.35元，中百集團(000759-CN)、漢商集團(600774-CN)、天虹股份(002419-CN)、華聯綜超(600361-CN)等股紛紛跟漲超2%。

阿里新零售軍團啓動了一個大計劃。5月23日，由菜鳥牽頭，阿里巴巴新零售核心板塊在北京集結。天貓、淘寶、菜鳥、閒魚、零售通、盒馬、餓了麽首次為了綠色物流聯合作戰，共同宣布啓動“綠色物流2020計劃”，全面與快遞污染宣戰。

實際上，阿里新零售各路大軍，此前已經與商家、消費者、政府、快遞公司等攜手，投入到快遞污染防治的戰爭之中。

消費升級是這個時代的主旋律。人們永遠需要更優質的商品、更便捷的服務，而新零售就像打開美好生活大門的一把鑰匙。從線上到線下，由中國至全球，阿里的新零售已實現全面布局。當中受益的不隻是産業鏈上下游的各個公司，更重要的是廣大的用戶和消費者。

阿里巴巴集團CEO張勇稱，在新零售時代，新零售的首創者阿里重新定義了自身價值，帶動了整個産業鏈實現價值提升。

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