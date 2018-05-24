李小加對生物科技上市提示風險

港交所行政總裁李小加23日在網志中表示，建議對生物科技不熟悉的中小散戶投資者在做投資決定時，一定要小心冷靜，可以等到生物科技板塊全面成熟以後，再考慮入場。相對其他行業，生物科技行業有一些特殊的投資風險，首先，生物科技公司的産品研發周期長，一種新藥從研發到最後獲批在市場銷售，短則三四年，長則達十年;第二，由於生物科技公司的産品事關公眾健康，受到政府嚴格監管，在獲批生産前幾乎不可能有營業收入，因此他們的産品研發需要大量的資金投入。第三，生物科技公司的産品研發失敗風險高。

李小加還稱，投資生物科技板塊可能還面臨兩大市場風險：

一是股價波動風險。生物科技板塊不同於一般的行業，它們上市後的錶現容易兩極分化，要幺大喜，要幺大悲，由於新産品的研發成敗與是否通過審批決定著生物科技公司的生死，任何有關産品研發與監管審批進程的信息都容易給股價帶來劇烈波動。

二是内幕交易的風險。由於高度的專業性和信息嚴重不對稱，生物科技板塊内幕交易的風險會明顯高於其他板塊。一方面，有關産品研發的信息對於股價的刺激明顯高於其他行業，内幕交易的潛在回報高;另一方面，生物科技行業的産品審批受到産品安全性和療效、社會需求、醫改政策、監管取向等多重因素的影響，併非所有信息都是透明的，由於公開信息比較有限，産品獲批的可預見性非常低，内幕交易的空間顯著高於其他行業。

來源：證券時報APP

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