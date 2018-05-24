商務部：新一批自貿區改革試點經驗體現差異化特點

商務部部長助理任鴻斌24日在出席國新辦發布會回答媒體提問時表示，新一批自貿區改革試點經驗來自地方，但服務於全國，較好的體現了對比試驗、互補試驗的成果，達到了通過差異化探索，形成更多元化、更高水平的制度創新成效，更好地釋放自貿試驗區的改革紅利和開放紅利。

商務部會同有關部門和省市對新制度創新成果進行了總結評估，提煉形成了新一批30項可複制的改革試點經驗，包括全國范圍內複制推廣的改革事項27項，和在海關特殊監管區域複制推廣的改革事項3項，一共30項。近日，國務院已正式批准印發。

他表示，這些試點經驗是各自自貿試驗區根據發展定位，結合地方發展特點，具有很強的創新意義和當地特色。比如，在生物醫藥領域，上海自貿試驗區圍繞加強與建設科技創新聯動，率先探索推廣了“低風險生物醫藥特殊物品行政許可審批改革”;廣東自貿試驗區聚焦促進內地與港澳深度合作，先行試點了“擴大內地與港澳合夥型聯營律師事務所設立范圍”;福建自貿試驗區著力建立21世紀海上絲綢之路核心區，在國際航運領域進行了深入探索，此次推廣“船舶證書三合一辦理”等具有明顯地方特色的船舶領域改革試點經驗。

需要特別指出的是遼寧等7個新設自貿試驗區雖然設立時間只有一年，但這次複制推廣的30條改革經驗當中，這7個新設自貿試驗區就佔了17條，達到一半以上。如遼寧自貿試驗區圍繞建設東北亞國家航運中心開展創新試點，複制推廣了“保稅混礦監管創新”模式;浙江自貿試驗區圍繞以油品為核心的大宗商品投資自由化和貿易便利化積極探索，複制推廣了“保稅燃料油企業信用監管新模式”等5項保稅燃料油供應方面的政策措施;陝西自貿試驗區圍繞提高中歐班列的輻射能力，大膽探索，複制推廣了“鐵路運輸方式艙單歸並”等新模式，顯著提升了中歐班列的通關效率。

任鴻斌總結稱，這30條改革經驗確實體現了差異化的發展特點和地區特色。

來源：中國證券網

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