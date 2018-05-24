如何幫助新手主管上軌道？領導者該做的 3 件事

文 / 《經理人月刊》林庭安

你還記得第一天上班的情形嗎？

大多數人的經驗裡，第一周多半都沒什麼事情做；就算有，通常也是一些無關緊要的瑣事。這樣的就職過程，對公司或員工來說都是浪費，若是發生在新進主管身上，更是沒能立刻發揮生產力的損失。

一位協助組織發展的資深講師盧巴納・諾蘭登（Loubna Noureddin）聽過許多人抱怨自己的就職經驗。

有人說沒有前輩教他使用公司的管理工具，也有人在剛升上主管的第三天，就被告知要出下半年的年度計畫。當新任主管遇到這樣的情形，很容易萌生「逃跑」的想法。

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）調查了近 600 名高階主管，有 60% 的人表示，他們花了至少 6 個月的時間，才真正熟悉自己的新職務、發揮實力。諾蘭登根據自己在業界 25 年的經驗表示，一個好的主管就職計畫，應該包含以下要素：

1. 指派導師建立歸屬感

在新進主管或剛晉升主管的經理人就職的 90 天內，建立他與組織的連結，能減輕新任主管的壓力與緊張感。

首先，挑選一位領導風格與公司文化相符的資深經理人，請他擔任新任經理的導師，順暢就職過程。

再來，為這段培訓時間設計一些驚喜，如在上工首日送個歡迎禮物、請新任經理當高階主管的特助一天，學習前輩的管理心法等，這些小巧思，可以為新任經理創造歸屬感，讓他相信自己在組織能發揮所長。

2. 高階主管分享價值觀

高階主管應該在新任經理上工的前幾日安排會面，向他分享自己的理念、價值觀，以及對部門的期許，並討論將來有可能會遇到的困難及部門未來的發展計畫。

如果擔心這樣還不足以讓新手主管得到該有的幫助，也可以雇用一位內部或外部教練，支持他融入新角色。

3. 追蹤發展、給予回饋

讓他與導師一起規畫每周目標，藉此追蹤他的進展與里程碑。建立一個回饋機制，讓他知道自己哪些地方做得好、哪些地方需要改進。也可以安排新任經理參加高階經營會議，在旁見習。

這段期間內，導師可以將策略相關的概念解釋給他聽，讓他更了解未來將會面對的問題。

（本文取材自《t+d》2018 年 3 月號；經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 5 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 5 月

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