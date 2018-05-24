山西省發布消費品工業三年振興計劃

據山西日報24日消息，《山西省消費品工業三年(2018-2020年)振興計劃》已製訂出台。到2020年，山西省消費品工業初步形成内涵式與外延式增長相促進的産業發展態勢，實現向中高端邁進的目標，全省消費品工業實現主營業務收入2000億元;培育年銷售收入超10億元的骨幹龍頭企業30戶以上;新增3家國家級企業技術中心和20家省級企業技術中心。

山西省從食品、紡織、醫藥和輕工業出發，將重點放在4個方面：做優做強優勢産業、培育壯大潛力産業、重視培養新興消費産業、推進産業集聚發展。引領産業向特色化、品牌化、智能化發展，開創具有山西特色的産業優、質量高、效益好、可持續的消費品工業發展新局面。圍繞發展目標，山西省確立了5個主要任務：一是實施消費品工業供給側改革，研究製定行業結構調整和産業結構優化政策;二是實施消費品工業“三品”工程，對增品種、提品質、創品牌不斷加大支持力度;三是實施創新驅動工程，加強創新能力整合，著力推動産品創新、技術創新和模式創新;四是實施特色産業培育工程，支持企業加大特色文化健康屬性挖掘;五是實施綠色安全發展工程，大力推廣應用先進的節能環保新技術、新工藝和新設備。

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