【IPO追蹤】WeLab勢成港產同股不同權頭炮

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由TOM集團(0238-HK)、阿里巴巴創業者基金及紅杉資本等有份投資的本地金融科技(FinTech)網貸平台營運商WeLab，據悉已委託摩根士丹利在內至少3間投行擔任上市安排行，並正考慮以「同股不同權」(WVR)形式在港上市，料可在未來數月內遞交上市申請(A1)，集資規模暫未敲定。 據了解，作為新經濟企業的WeLab，其上市市值雖未符合400億元的要求，但其市值將可達100億元及去年收入有逾10億元，可滿足WVR的另一上市要求。WeLab有望成為首間港產WVR企業，最快今年下半年掛牌。 於2013年成立的WeLab，通過旗下的WeLend(我來貸)平台，主營網上金融借貸，由於運用全網上營運方式及自動化審批科技，令借貸成本得以壓縮，貸款審批時間亦相應加快。WeLab的商業模式成功吸引不少著名機構投資者注資，包括TOM集團、南豐、馬來西亞主權基金Khazanah Nasional Berhad、世銀旗下IFC、阿里巴巴創業者基金、紅杉資本、建銀國際及ING銀行等。 根據WeLab去年公布，公司自2013年營運以來，已處理借貸金額高達280億美元(約2184億港元)，用戶2500萬人。除網上貸款外，公司早前表明有意向金管局申請虛擬銀行牌照，進軍本地銀行界。WeLab於去年11月的全新B+輪股權及債務戰略融資中，籌得2.2億美元(約17億港元)。龍沛智當時透露，公司於2017年錄得盈利，去年上半年收入按年急增5倍，雖然未有提及在B+輪後最新估值，但市場當時估計WeLab的市值已攀升至10億美元(約78億港元)的「獨角獸」規模。