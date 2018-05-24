台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月24日

彭博資訊 23 日報導，台積電已開始為蘋果量產今年新款 iPhone 搭載的 A12 處理器。業界認為，這意味蘋果已開始要求供應鏈為 iPhone 新機備貨，台積電、大立光、玉晶光、穩懋、可成、鴻海等蘋概股將啟動新一波成長動能。

大陸的半導體廠在未來 2～3 年內將陸續完工投產，成為半導體矽晶圓的最大需求來源。半導體矽晶圓大廠台勝科昨（23）日評估，以去年（2017）作為基礎來看，預計到了 2020 年市場需求將會大幅成長 35％，而今年度的矽晶圓報價將成長兩位數以上，明年還要繼續向上。

掃除「財金幫」？金管會將規範金管會局處首長及副主委退休後，不能到受金管會監理的金融機構擔任公股代表；存保公司、保發中心等輔助性則可以，至於證交所等「證券 F4」還要再思考歸類。

經濟日報

台積 A12 蘋單量產

石化業攻印度 要組國家隊

FII 本益比 意外偏低

工商時報

2020 年矽晶圓需求大增 35%

晶電轉型 年底分割為 3 公司

三三會改選 許勝雄父子接棒

聯合報

習金二會亂川金會? 川普有點失望

顧立雄表態卡「財金幫」

降溫油市 OPEC 最快下月增產

蘋果日報

FII 鑲金 郭董「漲停」奪回首富

群創高層大亂鬥 第 2 波裁總字輩

立委爆料 富邦蔡家產金不分

中國時報

川金會生變 川普要北京負責

國巨重挫 台股上攻萬一無力

2 年內不得輸台 大創商品恐斷貨

自由時報

瓦解財金幫 顧立雄：退官不宜任金融董總

美參院再劃紅線 阻中興脫身

歐盟爭鋼鋁豁免 美要求出口減量 1 成