國常會：深化服務貿易創新發展試點 加快推進奶業振興加大困難地區和薄弱環節教育投入

新華社5月23日消息，5月23日主持召開國務院常務會議，會議確定加大困難地區和薄弱環節教育投入，推進多渠道增加託幼和學前教育資源供給;採取措施加快推進奶業振興、保障乳品質量安全;決定深化服務貿易創新發展試點，以開放推動經濟結構優化升級。

會議指出，按照黨中央、國務院部署，繼續加大對困難地區、薄弱環節的教育投入和政策傾斜，有利於促進教育公平和基本公共服務均等化。會議確定，一是2018-2020年中央財政新增安排70億元，重點支持“三區三州”教育脫貧攻堅。中央預算内投資加大支持貧困縣、民族自治縣等改善教育設施。二是今年中央財政新增130億元，通過轉移支付重點用於中西部、貧困地區和農村義務教育、職業教育等。三是新增1萬名“特崗計劃”教師名額，重點向深度貧困地區傾斜。四是逐步全面實現義務教育教師平均工資水平不低於當地公務員平均工資水平，規範教師編製管理。落實鄉村教師生活補助政策，加強艱苦邊遠貧困地區鄉村教師培訓。

為更好滿足億萬家庭“幼有所育”需求，會議要求，嚴格落實城鎮小區配建幼兒園政策，引導社會力量按照規範要求舉辦普惠性幼兒園和託幼機構，鼓勵各地因地製宜多渠道增加供給。強化幼兒安全防護，依法加強準入、安全等監管，落實幼師持證上崗製度。防止和糾正學前教育“小學化”傾向。讓廣大幼兒健康快樂、父母安心放心。

會議認為，奶業是健康中國、強壯民族不可或缺的産業。必須加快推進奶業振興，提升乳品質量安全水平。一要大力引進和繁育良種奶牛，建設國家核心育種場。加強優質飼草料生産。發展標準化規模養殖，建設優質奶源基地。二要強化質量安全監管，修訂提高生鮮乳、滅菌乳等國家標準，建立全過程質量追溯體系。力爭3年内顯著提升國産嬰幼兒配方乳粉的品質、競爭力和美譽度。三要強化金融保險、奶畜養殖用地等支持，為奶業振興創造條件。

會議指出，優先發展服務貿易，是推動經濟轉型升級和向高質量發展的重要舉措。會議決定，在2016年國務院批準開展服務貿易創新發展試點基礎上，從今年7月1日起至2020年6月30日在北京等17個地區深化試點。重點在電信、旅遊、工程咨詢、金融、法律等領域推出一批開放舉措，同時探索完善跨境交付、境外消費等模式下服務貿易準入製度，逐步取消或放寬限製措施，為相關貨物進出口、人才流動等提供通關和簽證便利。發展研發設計、檢驗檢測、國際結算、展覽等服務貿易，對服務出口實行免稅，符合條件的可實行零稅率，推動以“互聯網+”為先導的新興服務出口，打造開放發展新亮點。

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