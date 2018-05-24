小米、鐵塔、滴滴等蜂擁IPO 畢馬威：港今年新股集資達2500億

高達港幣 3000 億元集資額的新股蜂擁來來港，力爭於年底前上市，包括小米、鐵塔、滴滴出行等重磅股。畢馬威預計全年新股集資可達港幣 2500 億元。

香港《經濟日報》報導，畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，截至 5 月 17 日，香港共有 76 宗 IPO 上市，共集約 341 億元；包括主機板 32 宗共籌 311 億元，及創業板 44 宗共集 30 億元。

劉大昌料今年集資總額可達港幣 2500 億元，因新上市制度改革，吸引潛在的大型「同股不同權」IPO，但實際金額仍視乎市場氛圍，以及監管機構的審批速度。

劉大昌預計，新經濟股的上市申請數目較往年多，主要來自金融科技、通訊、媒體及科技 (TMT)，以及生物科技等；其中生科板塊有望成為本年度 IPO 市場的亮點。

他補充，自針對新興及創新產業的新上市制度實施以來，香港已錄得首宗尚未有收入的生科企業的上市申請；且有多間大陸及海外同類公司，亦積極準備闖港，這類股份有望在下半年迎來上市小高潮。

劉大昌預料，投資者對高品質的新經濟企業抱有濃厚興趣。新浪財經引述工銀瑞信 (國際) 指數及量化投資總監陳志豪指，現市況較看好消費產業升級，以及醫藥股等板塊。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，缺乏獲利的新股或更易炒，因虧錢公司不會出現百倍本益比嚇跑散戶，反而吸引投機族。