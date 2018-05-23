施崇棠擬續任華碩董座 強調今年各事業群有強烈企圖心 力拼營運向上

華碩 (2357) 去年組織調整，董事長施崇棠宣布兩年內將要退休，不過，日前傳出內部人事傾軋，施崇棠被迫宣布續任董事長，使本屆股東會格外引人矚目。對此，施崇棠在甫出爐的營業報告書中指出，去年下半年華碩整體營運已建立正向發展的趨勢，今年各事業群團隊也均有強烈的企圖心與信心，要讓營運持續向上發展。



華碩今年股東會預計在 6/12 召開。去年該公司在市場競爭加劇，以及手機業務表現未如預期之下，營運衰退，EPS 為 20.93 元，遜於前一年的 25.85 元，因此，去年華碩進行了大幅度地組織改組，並由和碩 (4938) 延攬徐世昌回鍋擔任策略長。



施崇棠坦言，去年是個驚濤駭浪的一年，但長期來看，對華碩也是成功奠基轉型的一年。他認為，從去年的壓力與付出將焠鍊華碩的能力與經驗，更好的規劃與執行營運目標，面對市場競局。



對於各產品線而言，他表示，系統產品將加速新型態筆電的升級，電競產品週邊與電競生態圈，將投入並持續與合作夥伴共同創建電競生態系統。手機方面，將採精準策略，聚焦特選產品區間與特定市場，提供使用者最佳的體驗，為華碩創造正向價值。



據了解，該公司今年 ZenFone 5 提早推出，銷售頻創佳績，目標在第三季能夠實現部門轉盈。