央行：試點取消企業銀行賬戶開戶許可證核發

央行印發關於試點取消企業銀行賬戶開戶許可證核發的通知，通知指出，通過試點取消企業銀行賬戶開戶許可證核發，優化企業開戶服務，改進銀行賬戶管理模式，為銀行賬戶管理製度改革積累經驗。試點地區江蘇省泰州市及下轄縣(市、區)、浙江省台州市及下轄縣(市、區)。試點時間自2018 年6 月11 日起實施。

試點内容包括，取消企業基本存款賬戶開戶許可證核發。試點地區人民銀行分支機構對銀行為企業開立基本存款賬

戶由核準製調整為備案製，不再核發基本存款賬戶開戶許可證。試點地區銀行按規定審核企業身份、開戶意願真實性以及基本存款賬戶唯一性後，為符合條件的企業開立基本存款賬戶。該賬戶後續辦理變更、撤銷業務也由核準製調整為備案製，無需經人民銀行分支機構核準。

加強事前事中事後管理。試點地區銀行為企業開立基本存款賬戶實行面簽製度;與企業簽訂賬戶管理協議進一步明確雙方權利、義務和責任;強化基本存款賬戶向個人銀行結算賬戶支付款項管理，健全企業重要信息發生變化未辦理變更、證件到期未更換、不配合對賬、賬戶連續一年未發生收付活動等異常情形處置機製。試點地區人民銀行分支機構依託人民幣銀行結算賬戶管理系統(以下簡稱賬戶管理系統)對企業基本存款賬戶的唯一性及開戶資料的合規性、完整性進行核查，對銀行賬戶管理情況開展現場和非現場檢查。對於業務辦理差錯率高、違反賬戶管理規定的銀行和企業，採取暫停試點、行政處罰等措施。

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