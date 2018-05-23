苦吞跌停 和勤：與悠克國際無任何合作關係 業務財務一切正常

和勤精機 (1586) 受到悠克國際停止交易、持續調節持股衝擊，近期股價重挫，今天盤中股價打入跌停鎖住，掛賣張數達 700 餘張。老牌安控廠悠克國際 (6131) 日前驚爆發生經營權異動，且經營權變動後營業範圍將大幅更動，並於本月 18 日停止交易。由於悠客國際日前公告去年 12 月 21 日至今年 4 月 25 日期間，共計處分和勤精機持股 4637 張，出現 923.5 萬元的處分損失，而以和勤近日股價持續走跌來看，不排除悠克持續調節。



和勤股價自 4 月 9 日高點 49.25 元下跌至今 29.7 元，跌幅逾 65%，今天股價開低走低，盤中苦吞跌停板。



和勤精機表示，關於悠克國際遭停牌一事，悠克僅係對公司進行財務性投資，並無介入和勤經營，雙方亦無任何業務合作。和勤業務及財務一切正常。