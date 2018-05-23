中國證監會：利用大數據、人工智能等技術打擊違法違規行為

近日，由兩院院士、高校學者、企業界專家等組成的證監會科技監管專家咨詢委員會在北京召開了第一次全體會議，會議審議併通過了專家咨詢委員會章程，聽取了證監會信息中心關於“監管科技總體建設方案”的介紹。咨詢委員會主任委員李國傑院士、副主任委員梅宏院士及與會專家對方案發錶了意見，併進行了座談交流。

會議指出，認真學習貫徹黨的十九大精神，學習落實習近平總書記在全國網絡安全和信息化工作會議上的講話精神，紮實推進國家大數據戰略，進一步提高資本市場科技監管水平，是當前和今後一個時期證監會系統的一項重要工作。中國資本市場經過近30年的發展，已具備了相當的規模體量，基本形成了多層次資本市場體系。當前，新一輪科技革命和産業革命蓬勃興起，大數據、雲計算、人工智能等現代信息技術與經濟社會深度融合，對資本市場産生了深遠影響。一方面，資本市場要支持高科技産業的快速發展，使高科技企業能夠通過資本市場獲得更強的發展動力。另一方面，要利用科技變革的力量完善自身的發展，進一步提升資本市場的運行質量和效能。要大力加強對新技術的應用，借助科技的手段提高監管能力。

會議強調，要緊緊抓住當前的歷史性機遇，實施資本市場大數據戰略，推動構建人力和科技深度融合的監管新模式。在電子化、網絡化監管的基礎上，進一步解決科技化、智能化監管問題。要緊緊圍繞證監會各項監管職能，利用大數據、人工智能等技術，在行政審批、打擊違法違規行為、上市公司監管等工作環節加快行動、有所突破。要提升金融風險的甄别能力，實現穿透式監管、全面性監管，切實保護投資者的合法權益。

會議指出，大數據戰略是一項長期的系統性工程，在這個過程中，有很多工作要做，有很長的路要走。證監會的監管工作離不開各方面的支持，需要各方予以監督指導，提供決策咨詢，群策群力，共同推動現代信息技術在證監會的落地應用。

會議要求證監會信息中心根據與會專家委員發錶的意見與建議，按照“系統規劃、分步實施、總體集成、突出重點、協同推進、加快行動”的原則，對方案主體架構再作修改，盡快提交下一次會議審議。

證監會黨委書記、主席劉士餘，證監會黨委委員、副主席趙爭平及證監會有關部門負責人列席本次會議。

來源：證監會網站

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