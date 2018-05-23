【華冠投顧】被動元件利多出盡全面翻黑-藍慶賜分析師



觀察大盤 30 分鐘 K 線，自 4 月底反彈以來，已看到上漲的 5 波，依據波浪理論接下來會走 A-B-C 的 3 波修正波。目前可先暫定為 A 波的回檔走勢，明天即有機會止跌反彈，出現 B 波的走勢。根據波浪理論，多頭走完 5 波後接下來就是下跌 3 波的修正波。

被動元件 (2327) 國巨併購美國上市公司普思電子，市場解讀正面利多，但股價卻是創新高後反轉下跌，午盤一度殺到跌停，有利多出盡的意思，同時聯帶 (2492) 華新科、(3026)禾伸堂、(6449)鈺邦也被殺至跌停或跌停附近，被動元件族群已有漲多籌碼鬆動的現象。

蘋概股連漲兩天後也休息了，蘋概股是否能接棒成為人氣指標，可觀察回檔整理後再轉強的情況，若能一檔接一檔的轉強，即有可能是主力進場拉台蘋概股的現象，此時投資朋友應該把握進場時機，即時切入與主力同步操作的機會。若是漲勢確立，相信漲勢不會只有 1、2 天的時間，而是波段漲勢的開始。

6/5 台北國際電腦展，電競設備是今年的重頭戲之一。6/12 美國 E3 電玩展，SONY、任天堂、微軟等大廠都不會缺席，可關注相關供應鏈。6/27 MWCS 世界移動大會上海展，亮點有 5G、物聯網、車聯網、虛擬實景等，可留意相關個股。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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