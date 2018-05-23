三星正在告别高冷範兒 討喜中國市場

昨日三星聯合京東在京推出Galaxy S輕奢版，背後是三星在中國的本土化向縱深推進。

這款手機外觀上更像是小號的S9，後者是目前三星手機的旗艦機。京東指出，通過大數據發現，中國市場3000元-4000元這個價位段在極速提升，而此前三星缺少這個檔位的産品，於是雙方決定聯手出擊。

“我們非常渴望通過各種途徑與中國消費者交流溝通，增加消費者喜愛的功能。”三星電子大中華區移動通信部總裁嚴在勳說。

未來三星將與諸多品牌進行跨界合作。Galaxy S輕奢版已確定將和漫威推出復仇者聯盟定製禮盒，併與國内知名藝術品牌——稀奇藝術推出聯名限量珍藏版禮盒。

在業界看來，三星手機正在中國加碼本土化，討喜消費者。Counterpoint中國區研究總監闫佔孟指出，三星在傳統渠道沒有太多優勢的情況下，電商渠道的加碼可以幫其提升銷量。從S9開始，三星手機在中國市場越來越接地氣，無論是聘請井柏然、朱亞文、華晨宇來代言，還是此次跟京東618合作，以及推出各種時髦的跨界合作，三星手機的品牌調性正在改變以往的高冷範兒，更親民、更本土化。

不過這場阻擊戰併不容易。3000元-4000元檔位盤踞著華為、OPPO、vivo等中國廠商。中國信通院的報告顯示，在3000元-4000元區間，國産品牌智能手機出貨量2017年同比增長74.9%，佔比由2016年的80.2%升至85.6%。

來源：北京晨報

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