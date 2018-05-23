兩部門發文建設國家新材料産業資源共享平台 促産業發展

5月23日從工信部獲悉，工信部、財政部印發《國家新材料産業資源共享平台建設方案》，旨在加快産業資源交流互通，適應政府部門信息化管理需要，提升行業管理水平和公共服務供給能力，為新材料産業發展提供有力支撐。

建設方案提出，到2020年，圍繞先進基礎材料、關鍵戰略材料和前沿新材料等重點領域和新材料産業鏈各關鍵環節，基本形成多方共建、公益為主、高效集成的新材料産業資源共享服務生態體系。初步建成具有較高的資源開放共享程度、安全可控水平和運營服務能力的垂直化、專業化網絡平台，以及與之配套的保障有力、服務協同、運行高效的線下基礎設施和能力條件。建立技術融合、業務融合、數據融合的新材料産業資源共享門戶網絡體系。到2025年，新材料産業資源共享服務生態體系更加完善。平台集聚資源總量和覆蓋領域、共享開放程度、業務範圍和服務能力進一步提升。平台網絡體系和線下基礎設施條件更加完備。新材料産業資源共享能力整體達到國際先進水平。

建設方案提出，系統資源建設。包括政務信息服務系統模塊。圍繞新材料領域政策發布和咨詢解讀、項目申報和管理、行業統計監測和運行形勢分析，以及其他行業管理和服務方面的信息資源，結合國家“互聯網+政務服務”工作，建立政府主導、全社會參與的各級政務信息網絡平台、窗口或終端。對各類信息資源的分級發布、報送、互動等進行網絡化管理，提高信息流通和服務效率，促進國家新材料産業發展領導小組對各地區、各部門工作的督促指導，進一步加強新材料産業發展工作的協同配合。

行業知識服務系統模塊。對新材料産品、企業、集聚區、資金項目、成果獎勵、學術文獻、標準、專利、專家等海量數據資源進行匯聚加工，建設新材料專業知識服務系統模塊。通過專業數據融合與深度知識挖掘，為科研人員、創客、設計師、投資人等專業用戶提供新材料領域知識的深度搜索、可視化交互和持續增量智能獲取服務，促進産品設計、研發生産和運營管理的智能決策和深度優化。

建設方案還提出，網絡體系建設，包括基於大數據和人工智能技術，開發多元異構數據管理工具和數據資源分類、叙詞錶、知識圖譜等知識組織工具，構建豐富權威的新材料産業資源元數據海。按照統一的標準規範，通過自建、聯盟、採購、網絡抓取等方式，匯聚不同來源、不同類型、不同領域資源。開發更具針對性、準確性、時效性的垂直搜索工具，強化專業、精準、深度資源共享服務。結合系統資源建設規劃布局，基於先進的雲計算架構和高性能的雲計算基礎設施，搭建細分資源類型和服務領域的系統模塊，構建物理分散、邏輯集中的總分一體化資源共享平台網絡體系。建設統一的門戶網，綜合集成由各系統模塊匯交的基礎資源，以及政務信息系統和各系統模塊特色資源的鏈接。除政務信息系統外，其他系統模塊網絡平台域名與門戶網域名統一規劃。協同建設平台門戶及系統模塊網絡平台手機客戶端等，提供移動互聯資源共享服務。

來源：中國證券網

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