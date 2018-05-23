美國第一個受SEC監管的代幣交易所誕生

資訊網站financemagnates在周二(5月22日)發布的報道中稱，Overstock.com的區塊鏈子公司tZero與BOX數字市場有限責任公司(BOX Digital Markets)聯手推出基於區塊鏈的證券清算和結算平台，讓公司通過安全的代幣籌集資金。

該合資企業將利用tZero的已被監管機構批準的替代交易系統(ATS)，目的是為公司創造一種方式來標記代幣股權併在區塊鏈上發行而不違反監管義務。

此舉被視為對美國監管機構將某些數字代幣分類為證券的方法的回應，因此受到美國證監會SEC監管。華爾街最高監督機構明確表示，任何希望成為ATS的實體都需要作為經紀商在SEC註冊，併成為金融自律組織(如FINRA)的成員。

如果成功，由tZERO和BOX Digital平等擁有的合資企業也將為ICO代幣提供二級市場流動性，這些代幣是作為證券提供和出售的。另一種交易系統是類似交易所，但不作為交易所進行管理，但用於匹配其訂戶的買賣訂單。

BOX Digital首席執行官兼BOX Options Exchange LLC總裁Lisa Fall評論道：“多年來，tZERO已被證明是資本市場區塊鏈技術開發和實際應用的先鋒。tZERO在這個創新領域的業績和成就，加上BOX在高效透明的股票期權市場的專業經驗，使得我們能夠輕松做出決策，我們期待為安全的代幣上市和交易建立一個世界級的平台。”

tZERO新任首席執行官Saum Noursalehi補充說：“我們與BOX數字市場的合作是一個重要的里程碑，將創建首個SEC監管的交易所，旨在有效交易加密證券。 Lisa Fall在監管證券交易所的領導力，聲譽和深厚經驗將是實現這一目標的主要資産。我們將一起繼續與證券交易委員會合作，因為我們開發了第一個將區塊鏈資本市場納入當前美國國家市場體系的平台。”

來源：FX168財經網

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