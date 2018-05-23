【異動股】網絡安全板塊午後走強 深信服(300454-CN)漲停

午後，網絡安全板塊快速走強，截止發稿，深信服(300454-CN)漲停報69.73元，中國軟件(600536-CN)漲9.34%報23.76元，國民技術(300077-CN)漲6.02%報11.8元，華銘智能(300462-CN)漲5.02%報28.67元，中國長城(000066-CN)漲5.81%報8.92元，通鼎互聯(002491-CN)、浪潮信息(000977-CN)漲超4%，兆日科技(300333-CN)漲超3%，中科曙光(603019-CN)、北信源(300352-CN)、綠盟科技(300369-CN)等股均拉升漲逾2%。

據悉，2018年6月13日，由賽可達實驗室、國家計算機病毒應急處理中心、國家網絡與信息系統安全産品質量監督檢驗中心、首都創新大聯盟及百家行業聯盟共同舉辦的第六屆中國網絡安全大會(NSC 2018)將在北京國家會議中心盛大召開，大會將以“全球視野下的網絡安全”為永久主題，聚焦探討信息安全技術與應用熱點話題，與國際安全創新防護理念同步，從而推動我國網絡安全保障體系建設，提升國家重點行業網絡安全防護水平。

市場分析認為，網絡安全板塊最近的走勢很強，資金方面布局明顯，且網絡信息安全一直是國家的重點安全對象，後期國家對這塊的支持力度還會加大。

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