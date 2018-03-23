凱撒衛去年EPS 3.57元創高 今年營收獲利續拚雙成長

凱撒衛 (1817) 公告去年稅後淨利 2.59 億元，以股本 7.26 億元計算，每股盈餘約 3.57 元，再創歷史新高，董事會也通過將配發現金股利每股 2.3 元，現金殖利率約 5.34%。今年將全力進軍新建工程、公共工程市場，以及擴大搶進越南以外的東協市場，營運可望再締新猷。過去主攻修繕市場的凱撒衛，隨新產能加入，產品良率大幅提升後，去年底已正式宣布要進入新建市場、公共工程，現已積極拓展建商、設計師等新市場，今年業績將慢慢發酵。越南以外的海外市場也積極布局中，配合越南龍頭二廠、浴櫃廠兩大自動化新廠將在 2019 年貢獻，已規畫進軍馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸等市場。



受惠新市場、新產品及越南生產效率提升並漲價拉高利潤，凱撒衛 2017 年合併營收 22.69 億元，年成長 2.41%，公告稅後淨利 2.59 億元，年成長 16%，以股本 7.26 億元計算，每股盈餘約 3.57 元，營收、獲利同步改寫歷史新高。董事會也通過將配發現金股利每股 2.3 元。



凱撒衛已定下三年計畫，目標 2020 年新事業營收占達 3 成，法人預估，營收將挑戰 30 億元，獲利更將拚倍增。而今年在新產品、新市場拓展下，營收可望挑戰雙位數成長，每股盈餘上看 4.1 元。



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