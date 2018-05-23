【異動股】金山軟件(03888-HK)季績告白 股價現挫7%

金山軟件(03888-HK)現報21.7元，跌1.65元，跌7%。成交730萬股，涉資1.59億元。

金山軟件今早公布，截至2018年3月31日止3個月收益12.63億元(人民幣.下同)，按年升4%；按季跌8%；母公司擁有人應佔之溢利1.18億元，按年跌50%，按季跌95%。每股基本盈利0.09元。

金山軟件董事長雷軍在報告中表示，網絡遊戲業務方面，集團致力於繼續提升旗艦產品《劍網3》的品牌影響力，同時發佈了一款年度核心手遊《雲裳羽衣》的首部宣傳片。金山軟件首席執行官鄒濤補充說，上半年營運溢利將面臨壓力，預計網絡遊戲業務能夠在下半年回轉。

雷軍坦言，由於《雲裳羽衣》及《劍俠情緣2：劍歌行》商業化運營時間晚於公司原計劃時間表，及《劍網3》受短期市場競爭影響，公司評估2018年第二季度經營業績將繼續承受壓力，經營利潤可能與第一季度經營利潤相若。預計第二季度可贖回可轉換優先股應計利息費用(非現金性質)大約8000萬元。如果在第二季度美元兌人民幣匯率上升，集團將出現匯兌損失。

2018年第一季度收益分析，來自網絡遊戲，雲服務，辦公軟件及服務及其他的收益分別佔集團2018年第一季度收益總額的50%，33%，17%。來自以上業務線的收益反映了各條業務線抵銷了集團內部交易後產生的收益。

2018年第一季度來自網絡遊戲的收益為6.324億元，較上年同期下降了23%，較上季度下降16%。該等下降主要由於集團旗艦端遊《劍網3》的部分用戶短期內被PlayerUnknown’s Battlegrounds遊戲搶佔，2016年五月上線的《劍俠情緣1》手遊隨生命週期收入自然回落。

2018年第一季度集團網絡遊戲的每日平均最高同步用戶人數約為0.7百萬人，同比下降25%，環比下降20%。2018年第一季度集團網絡遊戲月平均付費賬戶數為3.3百萬，較上年同期下降22%，較上季度下降17%。該等下降主要反映了《劍網3》部分玩家被PUBG遊戲所搶佔，以及集團現有手遊隨生命週期的自然回落。

2018年第一季度來自雲服務的收益為4.189億元，較上年同期增長56%，較上季度增長4%。同比增長主要由雲服務在移動視頻及互聯網領域用戶使用量的強勁增

長推動。

2018年第一季度來自辦公軟件及服務及其他的收益為2.124億元，較上年同期增長66%，較上季度下降6%。同比增長主要來自於WPS網絡廣告推廣服務及WPSOffice個人版增值服務收入的快速增長，反映了由於產品不斷優化和內容持續豐富所帶來的產品商業化能力的增強，用戶活躍度及用戶粘性的提升。環比下降主要由於WPS辦公軟件銷售的季節性回落，部分被WPS網絡廣告推廣服務以及WPS Office個人版增值服務的收入增長所抵銷。

2018年第一季度收益成本為6.481億元，較上年同期增長27%，較上季度增長6%。該等增長主要是由於與雲服務用戶的使用量增加有關的頻寬及互聯網數據中心成本增加。

2018年第一季度毛利為6.156億元，較上年同期下降13%，較上季度下降20%。集團的毛利率為49%，較上年同期下降了九個百分點，較上季度下降了七個百分點。集團毛利率的變化是由於我們業務組合的變化，反映了雲服務業務的快速增長。雲服務業務的毛利率相對較低，但依賴於雲市場巨大的可見市場前景和長期收入增長潛力，其收入貢獻的增長遠遠超過我們的其他業務。

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