中國金石(01380-HK)張家壩礦山昨流拍 30日內再拍賣

中國金石(01380-HK)公布，公司獲中國法律顧問告知，拍賣可繼續進行並於5月21日上午十時正在淘寶開始。此乃由於原告向中國法院抗訴，而中國法院提出只要原告能向中國法院提交按金3000萬元人民幣；或促成一名擔保人為原告提供3000萬元人民幣(相當於張家壩礦山之估計價值)之不可撤回擔保作為抵押即可繼續進行拍賣，並且原告已達成後一條件。拍賣於2018年5月22日上午十時正結束，但由於沒有買家投標，拍賣並不成功。

公司獲中國法律顧問進一步告知，根據中國法律，另一場拍賣將於上場拍賣屆滿日期起30天內舉行且公司有權於下場拍賣前15天接獲通告。倘第二場拍賣未能成功進行，第三場拍賣將於同一時間段舉行。若第三場拍賣仍未能成功，拍賣將暫停直至一名張家壩礦山有意買家出現。

同時，公司正就上訴尋求其中國法律顧問的意見及同時正就清償與原告進行磋商。由於拍賣未能成功進行，公司並未失去張家壩礦山的控制權及擁有權，故目前對其日常營運並無影響。

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