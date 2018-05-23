【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週二下跌，因特朗普表示對中美貿易談判不滿意，並且未就解除中興制裁達成協議；另外特朗普稱與金正恩會晤可能推遲。道瓊斯指數下跌 0.7% 至 24,834 點；標準普爾指數下跌 0.3% 至 2,724 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,378 點。

油價週二下跌，因中美貿易磋商仍存不確定性。紐約 7 月期油下跌 0.2% 至每桶 72.20 美元。API 公布上週美國原油庫存下降，但汽油庫存意外上升。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,297.4 美元。

香港股市週一個別發展，週二休市，內地股市週二基本持平。中美貿易聯合聲明刺激航運股及港口股上升，招商局港口（144.HK）及中遠海運港口（1199.HK）分別上漲 3.3% 及 6.6%，中遠海控（1919.HK）及中外運航運（368.HK）分別上升 5.1% 及 2.9%；煤炭股錄得下跌。個股方面，澳洲成峰高教（1752.HK）宣布獲批商科自我認證權，股價急漲 41.4%。恒生指數上升 0.6% 至 31,234 點，國企指數微跌至 12,350 點，香港股市成交金額增加 2.6% 至 959 億港元。上證綜合指數基本持平於 3,214 點，滬深兩市成交金額減少 5.1% 至人民幣 4,387 億元。中國下調汽車進口關稅至 15%；有消息指中國擬取消計劃生育政策。

◆行業及公司新聞

◇檳傑科達（1665.HK）2018 年第一季收益 9,805 萬令吉，同比增長 1.1 倍，主要因電訊市場對公司檢測設備需求增加；股東應佔溢利按年急增 1.6 倍至 2,121 萬令吉。公司表示截止 2018 年 3 月底已取得但未完成訂單約 3.1 億令吉，較 2017 年 12 月底升 26.2%。

◇俊裕地基（1757.HK）主要於香港從事提供地基工程相關服務的分包商。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），收益分別為 2.6、5.0 及 4.0 億港元；股東應佔溢利分別為 1,784、 2,220（毛利率下降）及 2,583（毛利率反彈）萬港元。公司預計 2018 財年股東應佔溢利不低於 1,600 萬港元。公司手頭上待收總合約預計約 3.9 億港元及約 7,230 萬港元將於 2019 及 2020 財年入賬。公司今天起至 5 月 28 日招股，預計 6 月 7 日上市，招股價介乎 0.30-0.34 港元，淨集資額約 6,500 萬港元（招股價中位數，90% 配售，10% 公開發售），市值介乎 3.6-4.1 億港元，相當於不高於 22.5-25.5 倍 2018 財年預測市盈率。

◇艾伯科技（2708.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）股東應佔溢利同比增長大約 25% 至人民幣 3,681 萬元（上半財年按年急升 3.0 倍至人民幣 991 萬元），而核心股東應佔溢利同比增幅更達到約 50% 至人民幣 5,464 萬元（上半財年按年大增 1.8 倍至人民幣 1,830 萬元；下半財年增幅約 21.9%），主要受惠於來自系統集成項目及智能終端產品銷售收入大幅增加。現價相當於約 11.0 倍 2018 財年市盈率。

◇百盛集團（3368.HK）公布 2018 年第一季業績，經營收益總額按年上升 2.9% 至人民幣 12.9 億元，同店銷售同比上升 1.7%，受惠於經營開支同比下跌 1.7%，股東應佔溢利錄得人民幣 4,415 萬元，同比增加人民幣 4,301 萬元。

◇金山軟件（3888.HK）公布 2018 年第一季業績，收益為人民幣 12.6 億元，同比上升 4.2%，但其中網絡遊戲收入按年下跌 22.6%，並由於毛利率較高的網絡遊戲板塊收入下降，及去年第一季錄得人民幣 1.0 億元非持續經營業務溢利貢獻，股東應佔溢利同比大減 50.4% 至人民幣 1.2 億元。公司預計 2018 年第二季經營業績將繼續承受壓力，經營溢利可能與第一季相若；並預計將錄得人民幣 8,000 萬元可贖回可轉換優先股利息費用及或出現匯兌損失（若美元兌人民幣匯率上升）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

