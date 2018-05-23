相關管理部門召開煤電工作會議 研究部署平抑煤價上漲

據上海證券報消息，政府相關管理部門5月21日下午召開煤電工作會議，主要討論控製電煤價格，要求各方執行相關措施，力爭在6月10號前將5500大卡北方港平倉價引導到570元/噸以内。

國家發展改革委經濟運行調節局負責人18日回應近期煤價上漲過快問題時錶示，近期將採取增産量、增産能、增運力、增長協等9項措施，以進一步穩定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區間，這位負責人還錶示，煤炭價格大幅上漲沒有市場基礎。

另據相關人士透露，此次煤電工作會議著重討論如何加快釋放煤炭産能。即將進入迎峰度夏時期，政府部門也希望通過産量方向的調節令煤價盡快回歸綠色區間。

此次會議還出台了數項措施，首先要在現有電煤長協合同量的基礎上，新增2億至3億噸鐵路配置運力的産運需三方長協合同，包括新增合同量和原來沒有配置鐵路運力的長協合同重新配置鐵路運力，該項工作要求本周五(25日)前匯總上報相關管理部門。

對於各央企、重點省屬電廠，會議要求不要高價搶購電煤，在現有基礎上降低5天左右庫存，以穩定煤炭市場平抑煤價。而在進口煤方面，會議要求在不超去年總量的基礎上定向支持發電企業，通關、質檢等方面將給予便利。

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