雷軍：金山軟件(03888-HK)第二季經營業績將續受壓

金山軟件(03888-HK)公布，截至2018年3月31日止3個月收益12.63億元(人民幣.下同)，按年升4%；按季跌8%；母公司擁有人應佔之溢利1.18億元，按年跌50%，按季跌95%。每股基本盈利0.09元。

業績報告中提到，隨著PUBG類遊戲井噴式爆發，旗艦端遊《劍網3》的部分用戶在短期內被搶佔，一季度收入出現了同比和環比的下降。因此，一季度網路遊戲業務面臨壓力。

金山軟件董事長雷軍在報告中表示，網絡遊戲業務方面，集團致力於繼續提升旗艦產品《劍網3》的品牌影響力，同時發佈了一款年度核心手遊《雲裳羽衣》的首部宣傳片。金山軟件首席執行官鄒濤補充說，上半年營運溢利將面臨壓力，預計網絡遊戲業務能夠在下半年回轉。

雷軍坦言，由於《雲裳羽衣》及《劍俠情緣2：劍歌行》商業化運營時間晚於公司原計劃時間表，及《劍網3》受短期市場競爭影響，公司評估2018年第二季度經營業績將繼續承受壓力，經營利潤可能與第一季度經營利潤相若。預計第二季度可贖回可轉換優先股應計利息費用(非現金性質)大約8000萬元。如果在第二季度美元兌人民幣匯率上升，集團將出現匯兌損失。隨着《雲裳羽衣》及《劍俠情緣》系列等重磅手游的上線，下半年的經營情況將會得到改善。集團期待憑藉對產品創新和服務優化的不斷努力，公司將為客戶及市場帶來更多令人滿意的成果。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)