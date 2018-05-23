騰訊(00700-HK)與匯控(00005-HK)領漲ADR指數

美股高開後反覆低收，港股ADR指數在騰訊控股(00700-HK)與匯控(00005-HK)做好下，指數按比例計算收報31289點，升55點，升0.18%。騰訊控股ADR收報409.3元，較港收市升1.3元；匯豐控股ADR收報79.3元，較港收市升1.5元；港交所(00388-HK)ADR收報263.13元，較港收市升0.73元。
內銀內險股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.16元，較港收市跌0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.73元，較港收市跌0.01元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.31元，較港收市跌4仙。
油價報穩但油股走軟，中海油(00883-HK)ADR收報14.37元，較港收市跌0.15元；中石油(00857-HK)ADR收報6.41元，較港收市跌0.03元；中石化(00386-HK)收報8.16元，較港收市跌0.04元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.82元，較港收市升0.47元；聯通(00762-HK)ADR收報11.16元，較港收市跌0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.73元，較港收市升0.02元。
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