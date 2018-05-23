上交所就*ST吉恩、*ST昆機退市工作答記者問

新一批退市名單已然出爐。

5月22日，上交所公告稱：*ST吉恩、*ST昆機終止上市，此外，*ST上普、*ST海潤暫停上市。

1.是突然被退市的嗎？

不是，兩家公司均已連續多年虧損，並均被實施退市風險警示、暫停上市，終止退市主要經歷了三個階段。

A. *ST吉恩

第一階段，2016年5月3日，因2014年、2015年連續虧損，實施退市風險警示；

第二階段，2017年5月26日，因連續三年虧損，暫停上市；

第三階段，2018年4月28日，公司披露年報顯示2017年度繼續虧損，凈資產為負，且被會計師事務所出具保留意見的審計報告。

2018年5月15日，上交所上市委員會經審議後，一致表決同意*ST吉恩股票終止上市。

B. *ST昆機退市三個階段

第一階段，2016年4月1日，因2014年、2015年連續虧損，實施退市風險警示。

第二階段，2017年5月23日，因連續三年虧損，公司股票被實施暫停上市。

第三階段，2018年4月28日，公司披露年報顯示2017年度虧損和凈資產為負。期間，證監會於2018年2月出具了行政處罰決定書，對公司及相關責任人予以警告、罰款、市場禁入等相關處罰。決定書顯示，公司存在虛增利潤等違規情況。

2018年5月15日，上交所上市委員會經審議後，一致表決同意*ST吉恩、*ST昆機股票終止上市。

2.為什麼會被終止上市？

*ST吉恩和*ST昆機觸及了《股票上市規則》規定的多項財務退市指標。

上交所《股票上市規則》第14.3.1條規定，上市公司股票暫停上市後，出現“公司披露的最近一個會計年度經審計的財務會計報告存在扣除非經常性損益前後的凈利潤孰低者為負值、期末凈資產為負值、營業收入低於1000萬元或者被會計師事務所出具保留意見、無法表示意見、否定意見的審計報告等四種情形之一”，本所決定終止其股票上市。根據兩家公司披露的2017年年報，其財務指標和審計意見明確觸及了前述退市指標。

*ST吉恩：其觸及了前述凈利潤、凈資產和審計意見等三項退市指標。*ST吉恩2014年、2015年以及2016年凈利潤均為負值。根據公司經審計的2017年年報，公司實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為-23.63億元，期末凈資產為-1.98億元，同時會計師事務所對公司2017年度財務會計報告出具了保留意見的審計報告。公司在連續3年虧損後，第4個會計年度有3項指標觸及了終止上市的標準。

*ST昆機：其觸及了前述凈利潤和凈資產兩項退市指標。公司2014年、2015年以及2016年凈利潤均為負值。根據公司經審計的2017年年報，公司實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為-3.50億元，2017年末凈資產為-3822.10萬元。公司在連續3年虧損後，第4個會計年度有2項指標觸及了終止上市的標準。

3. 接下來這兩個股票還會交易嗎？

會。兩家公司將於5月30日進入退市整理期，交易30個交易日。退市整理期股票及其交易的特殊性包括：

（1）*ST吉恩股票簡稱將變更為「退市吉恩」，*ST昆機股票簡稱將變更為「退市昆機」。

（2）漲跌幅限制為10%；

（3）交易期限為30個交易日，全天停牌不計入退市整理期，但累計停牌不得超過5個交易日；

（4）上交所將公布當日買入、賣出金額最大的五家會員證券營業部的名稱及各自的買入、賣出金額；

（5）公司在退市整理期間不得籌劃或者實施重大資產重組。

4. 誰都能參與這兩個股票的交易嗎？

不能。退市整理期交易有適格要求：

（1）2年以上的股票交易經歷，且前20個交易日日均資產50萬元以上；

（2）不符合上述條件者，只能賣出已持有的退市整理股票；

（3）適格投資者首次買入，需簽署《退市整理股票風險揭示書》。

5.30個交易日後會怎樣？

30個交易日的退市整理期後，上交所在5個交易日內將其摘牌，終止上市，之後股票將進入股轉系統交易。

具體來說，公司應保證摘牌後45個交易日內進入股轉系統掛牌轉讓。如公司未聘請或無代辦機構接受其聘請的，上交所可以為其臨時指定代辦機構。

6.還能重新上市嗎？

如果滿足重新上市條件，可以申請重新上市。重新上市條件主要有：

一是時間上，至少是進入股轉系統12個月後。

二是包括公司股本總額、股東分布、無重大違法行為、最近三個會計年度盈利、最近三個會計年度現金流量、最近一個會計年度期末凈資產、最近三個年度的審計報告、最近三年公司主營業務等方面，都需符合重新上市的要求。不過，目前還沒有公司終止退市後又重新上市的成功先例，想博這個烏雞變鳳凰的話，還是死了這條心吧。

7. 股民怎麼辦？

終止上市，意味著股票不在上交所交易了，但公司仍然可以正常經營。根據《公司法》規定，終止上市後公司股東仍享有對公司的知情權、投票權等股東權利，股東享有的權利不會改變。此外仍可在股轉系統進行轉讓。

此外，*ST昆機因為重大遺漏、財務造假兩度被證監會處罰，股民因此造成損失的，可以向公司索賠。

8. 如何避免「踩雷」？

交易所在督促公司充分揭示退市風險方面一直是不遺余力，*ST吉恩和*ST昆機被退市風險警示至暫停上市期間，合計披露風險提示公告40余份。所以只要多留意公司公告，不要總想刀口刃血，“終止上市”這個雷還是很容易避開的。

9.以後退市個股會越來越多嗎？

今年3月，滬深交易所雙雙就上市公司重大違法強制退市實施辦法征求意見，對重大違法強制退市制度進行了細化和明確。目前征求意見已經結束，後續將適時對外發布。後期將會加大對財務狀況嚴重不良、長期虧損、「僵屍企業」等符合退市指標企業的退市執行力度。

10.還有兩家暫停上市的是啥情況？

A.*ST海潤：2016年(被實施退市風險警示)、2017年均被出具「無法表示意見」的審計報告，5月29日起暫停上市。

B.*ST上普：因連續兩年虧損被實行退市風險警示後，2017年度凈利潤繼續為負值，5月29日起暫停上市。

需要指出的是，暫停上市和終止上市是退市流程中兩個不同的階段，上市公司只有被終止上市之後，才會被交易所摘牌，而暫停上市是退市流程其中的一個階段。某種程度上，暫停上市可能是上市公司最終被強制終止上市過程中最為關鍵的一個階段，相關公司進入這一階段後，退市風險會明顯暴露。

據Wind數據統計，自滬深交易所成立以來，因各種原因退市的公司累計在百家左右，其中40余家公司是因私有化、吸收合並等原因主動退市，其他公司多數是因連續虧損的緣故被實施強制退市，在中國股市將近30年的歷史中，強制退市公司為60家左右。

A股最近一例被實施強制退市的公司，就2017年8月28日退市的欣泰電氣，該公司因欺詐發行而被強制終止上市。

來源：證券時報官方微信

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