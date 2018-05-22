友訊瘦身有成營運轉盈 推支援雲端錄影網路攝影機搶市

網通品牌 D-Link 友訊 (2332) 瘦身有成，第一季毛利率增、費用率降，推升營運虧轉盈，公司也積極推新品搶市，推出全新無線網路攝影機 DCS-8525LH 在台上市，而為了強化全方位的監看模式，除了原有的本地端錄影至 microSD 卡之方式，同步推出全新升級版 mydlink app，支援雲端錄影的全新功能，透過單一應用程式同時控管多款智慧家庭相關裝置。友訊第一季合併營收 49.53 億元，較去年同期小增 5%，在公司優化產品組合，並力行瘦身降低營業費用下，毛利率攀至 28.78%，較去年同期小增 2.7 個百分點，營業費用率 27.56%，亦較去年同期降低約 2.6 個百分點，營業利益 6076 萬元，相較去年同期由虧轉盈，稅後歸屬母公司淨利 1326 萬元，亦較年一年轉虧為盈。



為了衝刺業績持續推出新產品，今日宣布推出全新無線網路攝影機 DCS-8525LH 在台上市，和 DSP-W115 智慧雲插座。友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，D-Link 佈局全方位智慧家庭家庭解決方案，致力於開發影像雲端儲存技術，更安全的影像加密技術，透過更新版的 mydlink app，我們希望消費者能夠充分了解並運用 D-Link 無線網路攝影機和雲插座的完善功能。



為了強化全方位的監看模式，除了原有的本地端錄影至 microSD 卡之方式，新版 app 更強勢推出支援雲端錄影的全新功能。而為因應新版 mydlink app 的推出，友訊也同步整合了智慧家庭裝置產品，除了 DCS-8525LH 無線網路攝影機之外，也在台灣推出全新的智慧雲插座 DSP-W115，搭配智慧型手機，即使出門在外，透過 mydlink app 即可遠端開啟 / 關閉智慧雲插座上的電器。

