白宮顧問：中興(00763-HK)別期望逃過懲罰

中美前天發表聯合聲明，同意不打貿易戰，但隻字未提中興通訊(00763-HK)的制裁令。白宮經濟顧問庫德洛周日表明，美國對中興的懲罰仍會非常嚴厲，警告中興別期望逃過懲罰。美國財長姆欽重申，中興是「執法問題」而非「貿易問題」。據《華爾街日報》報道，國務委員兼外長王毅本周將訪華盛頓，或談及中興問題。

庫德洛周日接受美國廣播公司(ABC)訪問時稱，對中興的懲罰「仍會非常、非常嚴厲，當中包括巨額罰款、規管措施、新管理層及新董事局。」他說，即使懲罰措施有變，都只會是極小的改動，不要期望中興可逃過懲罰，美方無意重審對中興的懲罰，兩國貿易協議與中興命運之間不存在「一物換一物」的對價關係，「這肯定不會發生。」

美國財長姆欽接受霍士新聞訪問時說，中美兩國在中興問題上「沒同意任何交換條件」。無論對中興的處罰有何變動，「我們將會保護美國的科技、美國就業」「我可以保證，總統希望我們對中興非常嚴厲，他做的只是讓商務部長研究下這個問題。」

中興通訊因違反制裁條款，出售產品給伊朗、北韓，美國商務部上月十六日以違反和解協議為由，禁止中興七年內與美國企業有任何包括零件、商品、軟件和技術等業務往來。禁令使這家總部在深圳的大型手機供應商面臨「休克」。

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