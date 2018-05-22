中國與老撾兩國實現雙邊本外幣現鈔跨境調運--交易中心

中國外匯交易中心周一稱，富滇銀行西雙版納磨憨支行與老中銀行磨丁分行開展了首次雙邊本外幣現鈔調運合作，分別將500萬元人民幣通過中國磨憨口岸調入老撾、5億元老撾基普通過老撾磨丁口岸調入中國，標志著中老雙邊本外幣現鈔跨境調運在中老磨憨-磨丁經濟合作區取得歷史性突破。

其官方微信新聞稿稱，這意味著中老雙邊首條本外幣現鈔陸路調運通道在中老磨憨-磨丁經濟合作區正式建立，填補了中老兩國無現鈔跨境調運陸路通道的空白。老中銀行為一家老中合資銀行。

「此次雙邊本外幣跨境調運渠道的打通，打破了中老兩國過去調運人民幣現鈔繞道香港、泰國’舍近求遠’的局面，極大地節約了調運的成本和時間。」新聞稿指出。

為滿足中老兩國企業、居民對人民幣和老撾基普現鈔使用和結算需求，富滇銀行依托其在老撾設立合資銀行並廣泛開展跨境金融合作的優勢，成為首家獲準開展中老本外幣跨境調運業務的境內機構。

據人民銀行昆明中心支行統計，人民幣已成為雲南第一大對東盟跨境結算貨幣，其中對老人民幣跨境結算量快速增長，2018年1-4月同比增長達215%，雲南對老人民幣跨境結算量占全國人民幣對老跨境結算量的23%。

隨著「一帶一路」倡議的穩步推進、瀾滄江-湄公河次區域合作的深入，以及泛亞鐵路建設的延伸，中老磨憨-磨丁經濟合作區逐漸成為中國面向東盟的陸路貨運樞紐，中老雙方經濟貿易關系日益加強，對雙邊本外幣現鈔需求不斷增大。

來源：路透北京5月21日

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