美股盤中─中美貿易戰擱置 道瓊猛漲逾370點

美國與中國的貿易緊張已見消退，美國股市週一大幅上漲。道瓊大漲逾 370 點，自 3 月中以來，首度突破 25000 點大關。系列併購活動亦推升了投資人氣氛。

台北時間 23:44

道瓊工業平均指數上漲 258.24 點或 1.04% 至 24973.33。

Nasdaq 指數上漲 23.93 點或 0.32% 至 7378.27。

S&P 500 指數上漲 14.86 點或 0.55% 至 2727.83。

財政部長梅努欽週末說，在同意停止關稅威脅後，貿易戰的展望已遭擱置。

上週六，世界兩個最大經濟體的協商人員說，他們將持續協商，北京將進口更多美國能源與農產品，以縮小美國對中國一年高達 3350 億美元的貿易赤字。

分析師說，這將能減緩投資人對貿易的擔憂。但預期貿易緊張仍將持續，因美國仍計畫於月底對歐盟提高鋼與鋁關稅。

梅努欽週一告訴 CNBC 說，「我認為我們獲得了非常有意義的進展，現在要靠我們雙方共同確保完成這項工作。」

川普亦發布推文說：「中國已同意購買大量農產品，這將是多年來，對我們農民最有利的事情之一。」

該消息激勵美國股市大幅上漲，兩國貿易戰擔憂減緩為利多。上週，美國與中國之間的貿易緊張，使得股市受到壓力。

分析師說，只要與中國的貿易談判持續進展，預期未來幾個月，基本面仍具有吸引力，美國與全球股市可望持續上漲。

週一的系列併購消息，亦支撑了華爾街走高。

奇異的運輸業務將與軌道設備製造商 Wabtec 合併，價值 200 億美元。奇異股價上漲 3.5%。

此外，Fifth Third 銀行同意以現金與股票併購 MB 金融公司，價值為 47 億美元。MB 金融股價大漲 14%。