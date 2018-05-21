中美貿易戰若開打 川普恐踢鐵板

根據 MarketWatch 分析報導，中國與美國近來展開了貿易談判，投資人得有心理準備，此一談判可能會持續一至二年。儘管拖延策略並不少見，但隨著時間延長，此一特殊案例發生衝突的可能性，亦將隨之增加。理由在於，美國近來減稅，並增加政府支出，未來幾年，稅收將會減少，預算赤字將成長一倍，達到 GDP 的 5%。而預算赤字擴大，又可能導致進口上升，造成美國貿易赤字上升。

這種情況讓人回想起 1980 年代中期，當時美國初次遭遇 "双赤字" 問題，日本則享有巨額經常帳盈餘。雷根政府指控日本操控日元，取得競爭優勢，因而要求日本自願限制出口汽車至美國。儘管日本政府最終接受了此一要求，但美國債券殖利率却因而上升，美元則告下跌，因為日本經常帳盈餘減少，不再買進美國債券。

這次，歷史可能不會重演，因為中國較不太可能順從美國要求。美國政府視目前的爭議，為恢復公平，恢復製造業工作機會的方式。中國則不滿美國政府試圖阻擋中國取得先進科技，以提升工業能力的行動。這在本月初於上海舉行的會議中，最為明顯。當時，幾位企業人士問道，「美國為何一再阻擋中國在科技領域的發展？」

由於中國民眾認為，這類談判，關係到國家的未來，川普總統最終可能會了解，要贏得對中國的貿易戰，會有多麼困難。