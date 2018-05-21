【港股解碼】天瑞汽車IPO：未來可以更遠

近年來，汽車在國內已經越來越普及，寶馬、豐田、雪鐵龍、大眾......各色各類的汽車在大街上變得隨處可見。馬路，似乎已經成了汽車的展銷會，各類汽車品牌的知名度越來越高。但是，每一輛汽車，都是由一個個零件組成的，每一輛名牌汽車的背後，或許有著數以千計的不知名的小零件製造商。今天，我們的主角就是一家以經營卡車、汽車裝飾零部件為主的公司——中國天瑞汽車內飾件有限公司。

天瑞：基礎扎實

天瑞汽車收入明細（2015-2017）

來源：香港交易所

2009年，西安天瑞成立，天瑞的歷史開始了。2012年之後，天瑞集團一直集中於中國製造及銷售汽車內飾零部件。經過多年的發展，天瑞已成長為中國領先的重型卡車內飾產品製造商之一。尤其是，根據弗若斯特沙利文報告，按重型卡車內飾產品的銷售額計，天瑞已經成為中國西北最大的重型卡車內飾產品製造商，在2017年，其市場份額為62.7%；同一時間，天瑞也成為了中國第三大重型卡車內飾產品製造商，於2017年的市場份額為10.8%。

天瑞經營的產品主要包括重型卡車或乘用車安裝用的各類汽車內飾零部件，其次包括外飾零部件。其中卡車裝飾零部件占比較大，並且在今年來呈現出不斷上升的趨勢，在2015年至2017年占比分別為89.1%、89.1%及95.2%。在三年期間，天瑞錄得的收入分別為0.95億、1.21億及2.42億元人民幣，其中2017年相比2016年進步巨大，最主要的原因，便是其由卡車裝飾零部件這一項取得的收入是2016年的兩倍以上。

行業：關注西北地區

來源：香港交易所

如上圖所示，汽車內飾產品市場的總值由2013年的人民幣43,570.3百萬元增至2017年的人民幣62,039.7百萬元，複合年增長率為9.2%。同時，由於中國客戶的收入水準提高及購買能力增強，預期汽車內飾產品市場的總值預計會進一步增加。估計市場規模將於2022年達至人民幣94,238.9百萬元，2018年至2022年期間的複合年增長率為8.4%。因此，在天瑞汽車面前，可謂是商機盡顯。

中國地大物博，若是面面俱到又相當於沒有重點，西北地區是目前天瑞汽車的建設重點。實際上，卡車裝飾零部件的銷售在天瑞汽車的經營之中佔有很大的比重，而中國西北重型卡車內飾產品市場的複合年增長率高於中國其他地區的平均水準，此乃由於中國西北為中國主要的重型卡車製造基地之一，或者這也是天瑞選擇將西北作為佈局重點的原因。

目前，天瑞在中國西北的經營可以說是著有成效。地方重型卡車內飾產品製造商一般向鄰近重型卡車製造商供貨，而由於物流成本高，向遠方客戶供應產品一般經濟上不可行。考慮到中國西北整個重型卡車市場由幾個重型卡車製造商主導，加之經濟上可行，各地方重型卡車內飾產品製造商的主要客戶貢獻彼等總收入的80%至90%以上的情況並非不常見。另一方面，天瑞（西安）在中國西北重型卡車內飾產品市場中佔據約62.7%的市場份額，此意味著地方主要重型卡車製造商難以避免從西安天瑞採購內飾產品，形成了一種相互依存的關係。

文：金詩媛

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